Sözde bildirinin destekçileri

SÖZDE Ermeni soykırımı bildirisi, TBMM'nin ortaklaşa yayınlanan bildirisi ile kınanmıştır. Ancak HDP'nin bu bildiriye ve ABD Başkanı Biden'ı telin eden karara imza atmayışı asla unutulmamalıdır.

ABD'nin mayın eşeği PKK, Irak ve Suriye'de CIA aparatı olarak çalışırken, HDP'nin de Biden'a hizmette kusur etmemesi hassasiyetle değerlendirilmelidir!

HDP'nin Derin Amerika'nın peşine takılması, dikkat çekici gelişmeleri de barındırmaktadır. Biden'ın, "Muhalefeti destekleme" taktiklerinde CHP'nin başı çekmesi, CHP'nin ancak HDP desteğiyle bir yerlere ulaşma pozisyonu enine boyuna incelenmelidir. Her ne kadar Kılıçdaroğlu ve polit bürosu HDP ile yakın dostluk içinde olsa da, CHP'nin ulusalcı seçmenlerinin soykırım yalanına sarılan HDP ile CHP'nin beraberliğinden son derece rahatsız olduklarını duyuyoruz. Bu bakımdan, Biden'ın soykırım yalanına HDP'nin sarılması bır tesadüf değildir. 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'yi tehdidi altına alan "Etnik Terör" konusu mevcut bilgi ve belgeler ışığında incelenirse Derin Amerika'nın istihbarat servisi CIA'nın sinsi bir planı sonucu PKK ve Ermeni terör örgütü Asala bir araya getirilmişti. Derin ABD planının uygulayıcısı da terörist başı Abdullah Öcalan olmuştu. Türkiye'yi hedef alan etnik terör örgütlerinin hangi isimle faaliyet gösterirlerse göstersinler dış güçler tarafından Türkiye'nin gelişmesini ve bölgede lider ülke olmasını engellemek amacıyla kuruldukları, desteklendikleri net biçimde görülmektedir. Bu terör örgütlerinin adları ne olursa olsun dış güçlerin maşası olarak Türkiye'yi zayıf düşürüp, toprak koparmaktan başka amacı olmadığı ortadadır.

ASALA bugün ortada görünmese de değişik isimlerle PKK ile yakın ilişki içindedir.

Biden'ın soykırım yalanına emperyalistlerin uşağı olan PKK'nın ruhen destek verdiği bir süreçte HDP'nin de sözde soykırım yalanıyla ortaya çıkması, TBMM'nin aldığı milli duruş kararına imza atmaması Derin Amerika planları doğrultusunda kirli bir tezgahın çalıştığını göstermektedir.

SONUÇ: Aziz Türk Milleti'nin yırtıp çöp tenekesine attığı 100 yıl önceki SEVR PAÇAVRASININ içinde yer alan BÜYÜK ERMENİSTAN VE KÜRDİSTAN ibarelerini asla unutmayalım. CHP ve İYİ Partili seçmenlerin Sevr süreci bağlamında, PKK'nın siyasi kolu HDP'nin desteğiyle Biden'ın bahsettiği iktidar olunması rüyasını tekrar ama tekrar değerlendirmesi bir vatan konusudur.

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