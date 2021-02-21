Kuklalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na bır kez daha hatırlatıyoruz.

MEVZUBAHİS VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR.

Haçlı siyonıstler, Aziz yine Türkıyemiz'i kuşatma sevdasında.

Zorla veya hile ile kutsal yurdumuzu sarıyorlar.

Türkiyemiz'i bölmek üzere FETÖ, PKK ve Beşinci kol faliyetleriyle geliyorlar.

Kimliği Türk olan ama asla Türk olmayanlarla geliyorlar.

Gayri milli satılmışlar kişisel çıkarlarını, Derin ABDAvrupa'nın siyasi amaçlarıyla birleştirerek düşmanla işbirliği yapıyor. Bunun adı hainliktir.

Derin ABD'nin aparatları PKK tarafından şehit ediliyor.

Onların siyasi kolu HDP, kan kusuyor. İşte bu durum karşısında, Atatürk'ün kurduğu CHP'nin başı Kılıçdaroğlu ne yapıyor?

Derin ABD'nın katil sürüsü PKK'ya, onun siyası kolu HDP'ye tek laf etmiyor.

Korkma Kılıçdaroğlu? HDP seni niye bu kadar korkutuyor.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir partisi olarak Türkiye'nin kuşatılması karşısında, görevinız, Türk bağımsızlığını korumak olması gerekirken, hangi vicdanla, derin yapılara hizmet ediyorsunuz. Gara operasyonuyla ilgili tutarsız, içi boş, insafsız,"13 şehidin sorumlusu Erdoğan" diyecek kadar mı bu ülkeden nefret ediyorsunuz. PKK'ya 'reklam' olur bahanesiyle mi tek laf edemiyorsunuz.

TÜRKİYE'de ana akım partilerin hiçbirinden böyle skandal bir cümle duyulmamıştı.

TARİHTE YOKTUR.

Karşımızda bir cinayet, katliam şebekesi haçlı siyonistlerin alçakları var.

Buna insanlık, haysiyet, namus, vicdan adına çok sert, isıim vererek, lanetlemek yerine, maalesef bu cinayet şebekesinın yardımcısı HDP ile olan kirli beraberliğinizin bozulmasından neden bu kadar korkuyorsunuz? Bu tavır sabırları taşırmıştır Kemal Bey.

Türkıye'yı bölmek için haçlı siyonistler tarafından kurulmuş ve geçmişinde binlerce Kürt kardeşlerşimizi de öldürmüş, bölücü terör örgütü PKK'nın bölgemizde yaratmaya çalıştığı derinliği yok etmek üzere bütün dünyaya tek bir yumruk gibi cevap vermemiz gerekirken, Kemal bey siz ne yaptınız?

Iktıdar-Muhalet partileri, tek bir yumruk olarak dünyayı dize getirecek, milli birliğimizin bayrağını gönderlere çekmeliydı. Ancak Kılıçdaroğlu asla buna evet demeyecek. Şehit ailelerinin tamamı Kılıçdaroğlu'na tepki gösteriyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? HDP ile kirli ortaklığınızdan korkmuyorsanız, görüşme sonrası da yürekli olun ve birlikte o eli kanlı PKK'nın siyasi kolu ile yan yana basın toplantısı düzenleyin.

Güzel insanlarımızı kahpece arkadan vuran PKK sürüsüne, onun siyası kolu HDP'ye laf edecek yerde, TÜRK DEVLETİ'NİN

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ı suçlar ifadeleriniz, devlet ve siyaset hayatımızda görülmüş en büyük skandallardan bir tanesidir.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın 'eğer'li Gara açıklamasının yapılmış olması gayri ciddi, terbiyesizdi.

Kemal Bey, siz de 'Eğer' diye başlıyorsanız, ondan sonrasının herhangi bir önemi yoktur. Türkiye'ye saldıranlara karşı,onların katil sürüleri PKK söz konusu olduğunda, 'Ama, lakin ve eğer' diyerek bir ifade kullananlar bu ülkenin düşmanıdır.

Teröristlerin yanındadır.

Daha önce Irak, Suriye, Libya harekatlarımızda kahraman ordumuz tarih yazarken de yaptığınız açıklamaları unutmadık.



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Bunları yapıp bir de Atatürk'ün partisiyiz diyen kılıçdaroğlu hiç aynaya bakıyor mu?

Büyük Türkiye yolunda yürüyen Bağımsız Türkiye hamlelerini yapmakta olan Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı kıskandığınızı, başarılar karşısında ezik durumda kalışınızı ibretle takip etti AZİZ MİLLETİMİZ.

SÖZ KONUSU VATANSA, GERİSİ TEFERRUATTIR KEMAL BEY...

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