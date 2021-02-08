CHP İnce’ldiği yerden kopacak

KEMAL Kılıçdaroğlu'nun partisinde işler iyice karıştı.

Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılıp yeni parti kurma yol haritasında sembolik mesajlar var.

İnce, 1 MART 2021 günü CHP'den istifa edecek.

Bir basın toplantısı düzenleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'de yaşanan perde arkası olayları gündeme sokacak.

19 Mayıs 2021'de MEMLEKET PARTİSİ kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek.

Yeni genel merkezde kuruluş toplantısı yapılacak.

CHP'den istifa edecek 3 yeni milletvekili daha, Memleket Partisi'ne katılacak.

İki asker kökenli isim İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Parti Sözcülüğü'ne getirilecek, Ali Türkçen, partinin vitrininde yer alacak.

1 Mart ve 19 Mayıs günlerinin seçilmesiyle siyasi mesajların verilmesi söz konusu.

CHP'den ayrılacak isimlerin iki parametre üzerinde yoğun şekilde duracakları söyleniyor.

1) Muharrem İnce'nin daha önce açıkladığı, CHP yönetiminde çete var iddiası.

2) CHP 10 Aralıkçılar tarafından işgal edildi iddiası.

Kim bu CHP içindeki çete!

Geçen yıl CHP içinde tartışmalar sürerken Muharrem İnce 'Genel merkez içindeki bir çete' diyerek, bazı iddialarda bulunmuştu.

O açıklamada, İnce'nin, "Onlar kendini biliyorlar.

Yazın aynı teknede tatil yaptılar" demişti.

Gazeteciler tekne olayını inceleyince, İzmir Çeşme'de bir olayın yaşandığı, Çeşme Belediye Başkanı tarafından düzenlenen bir organizasyona katılan 2 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE 1 GRUP BAŞKANVEKİLİ'nin bir ihaleyi masaya yatırdıkları konuşulmuştu.

Muharrem İnce'nin suçladığı isimlerin, daha sonra 26 Temmuz 2020'de yapılan Olağanüstü Kurultay'da, Muharrem İnce'yi tuvaletin yanına oturdukları gündeme düşmüştü.

Çünkü, CHP Kurultayı'ndaki organizasyondan sorumlu olan Teşkilat Başkanı (10 Aralıkçı) Oğuz Kaan Salıcı'nın tuvalet yanı mizanseni yaptığı iddia edilmişti.

HDP SEVER 10 ARALIKÇILAR-29 EKİMCİLER kavgası CHP derinliklerinde hararetle tartışılıyor.

İzmir Milletvekili Mehmet Alı Çelebi'nin CHP'den istifa ederken, 'Biz 29 Ekim'ciyiz.

Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı 10 Aralıkçı. 10 Aralıkçılar CHP'yi HDP ile iç içe sokmuyor' sözleri, gelecek aylarda bu kavganın daha da büyüyeceğini gösteriyor.

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