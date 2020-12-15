Son 5 yıl içinde Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Katar'da, Dağlık Karabağ'da, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de NEDEN BULUNDUĞUNU ANLAMAK İÇİN Yeni Türkiye'nin geçirmekte olduğu değişime ve dönüşüme dikkatle bakmakta büyük yarar var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, geçmiş yüzyılda takılan kelepçeleri tek tek kırarak BÜYÜK TÜRKİYE olma yolunda emın adımlarla yürüyor. Evet. Türkiye yüzyıllık kelepçeleri kırdıkça, Avrasya'da tarihi rol oynuyor. Yakın coğrafyasının kaderini değiştirme başarısı gösteriyor.

Türkiye'nin kırdığı kelepçelere bakalım.

1) Osmanlı İmparatorluğu'nu darmadağın eden ve Müslüman Ortadoğu haritasını cetvelle çizen küçük devletçikler oluşturan İngiliz-Fransız yüzyıllık SYKES PICOT anlaşmasını çöpe attı. Kuzey Suriye'de ABD-İsrail petrol koridoru ve PKK Uydu devletçiği planlarını paçavraya çevirdi. Irak'ta Şengal işgalini engelledi. Musul-Telefer kelepçesini kırdı. 2) Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kelepçelemeye yönelik Antalya Körfezi'ne hapsedilme kelepçesini kırdı. Doğu Akdeniz'in enerjisine çökmeye hazırlanan Avrupa'ya, "Türkiyesiz geçişe izin yok" mesajı verilmiş, Yunanistan'ın cirit atacağı yer olmaktan çıkarılmıştır. 3) Libya ıle AKDENİZ anlaşması yaparak, Türkiye-Kuzey Afrika ilişkilerini kilitleyen ABD-Avrupa kelepçelerini kırdı. 4) Mavi Vatan stratejini uygulamaya sokarak, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın pozisyonunu bozarak Avrupa'nın kurguladığı EGE KELEPÇESİNİ kırdı. 5) Avrupa'nın Kıbrıs'ta kurguladığı kelepçeyi, Türkiye, Kıbrıs'ta İKİ DEVLET STRATEJİSİ VE KAPALI MARAŞ'I AÇARAK KIRDI. 6) ABD ve Avrupa'nın Türkiye'nin Asya çıkışını engelleyen kelepçesini, Azerbaycan-Türkiye mihveri Dağlık-Karabağ işgalini 44 günde ortadan kaldırarak kırdı. TÜRKIYE-NAHÇIVAN-AZERBAYCAN ASYA KÖPRÜSÜ LAÇİN VE ZENGEZUR KORİDORLARI AÇILIYOR.

Zengezur Koridoru: Bu koridor Türkiye'nin garantörlüğünde bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan ana karasının irtibatını sağlıyor. Bu irtibatın kurulması, Türkiye'nin Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'ya doğrudan ulaşmasında hayati önemde. Çünkü Türkiye, Azerbaycan ve Orta Asya'ya karayolu taşımacılığı için ya Gürcistan ya da İran güzergahını kullanmak mecburiyetindeydi. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a bir kara ulaşım yolu açılacak.

Laçin Koridoru: Bu koridor, Ermenistan ana karasıyla Dağlık Karabağ'ın bağlantısını sağlıyor. Ermenistan üzerinden Karabağ'a giden her türlü askeri ve lojistik destek bu koridordan geçiyor. Anlaşmaya göre, Laçin Koridoru'nun denetiminin Rus Barış Gücü'ne bırakılacağı yazıyor .Türk Ordusu'nun da bu bölgede Barış gücü olarak artık devamlı bulunacak olması, gelecek on yılların kelepçesinin kırılması anlamına gelmektedir. Evet. Başkan Erdoğan'ın ASYA AÇILIMINDA YENI BIR KÖPRÜ İNŞA EDİLMEKTEDİR. BU KÖPRÜ BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZYILDAKİ EN HAYATİ STRATEJİK HAMLESİDİR.

SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın kırdığı kelepçeler, yıktığı duvarlar, kararlı devlet duruşları, 2023 yürüyüşünde, BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE gerçeğini yeni dünya nizamına kabul ettirme yolunda, sık adımlarla yürüyor. Daha düne kadar dünya nizamına şekil veren 5 büyükler yanında yeni bir Avrasya topluluğu ve BÜYÜK TÜRKİYE geliyor