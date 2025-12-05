Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?

Kullanıcı bildirimlerinin detayına bakıldığında ise sorunların %70'inin sunucu bağlantısı, %22'sinin doğrudan internet sitesi erişimi, %8'inin ise DNS kaynaklı olduğu görülüyor.

Cloudflare çöktü mü, sorun ne? (A Haber)

DAHA ÖNCE DE BENZER SORUN YAŞANMIŞTI

18 Kasım sabahında da sosyal medya platformu X'e erişimde ciddi sorunlar yaşanmış, binlerce kullanıcı kesintiyi rapor etmişti. Cloudflare o dönemde yaptığı açıklamada, yaşanan kritik kesintinin, tehdit trafiğini yönetmek için hazırlanan bir konfigürasyon dosyasının doğru şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıktığını ve bunun da normal internet trafiğini yöneten yazılımda aksaklığı tetiklediğini belirtmişti.

Şirket, söz konusu kesinti sonrası yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sizi ve genel olarak interneti hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Cloudfare hizmetlerinin önemi dikkate alındığında, herhangi bir kesini kabul edilemez"