Cloudflare çöktü mü, sorun ne? Cloudflare nedir, ne işe yarar?

Cloudflare üzerinde yaşanan aksaklık nedeniyle çeşitli sosyal medya hesaplarına ve internet sitelerine erişimde geçici sorunlar yaşandı. Peki Cloudflare'deki bu teknik problem neden ortaya çıktı, resmi açıklama geldi mi? İşte merak edilen ayrıntılar…
CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?
İnternet trafiğinin büyük bölümünü yönlendiren Cloudflare, bir kez daha teknik sorunla karşı karşıya kaldı. Türkiye saatiyle öğleden sonra başlayan arıza, birçok popüler platformda geniş kapsamlı erişim problemlerine yol açtı. X (eski Twitter), YouTube, Spotify, Discord ve Canva gibi milyonlarca kullanıcıya hizmet veren sitelere girmeye çalışanlar, "500 Internal Server Error" ve "Cloudflare Error 502" hatalarıyla karşılaştı.
Cloudflare kesintisine ilişkin küresel DownDetector verileri, sorunun boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. Son 24 saatte kaydedilen raporlar dikkate alındığında, saat 10.00 itibarıyla 1.600'ün üzerinde hata bildirimi yapıldığı görülüyor.
Kullanıcı bildirimlerinin detayına bakıldığında ise sorunların %70'inin sunucu bağlantısı, %22'sinin doğrudan internet sitesi erişimi, %8'inin ise DNS kaynaklı olduğu görülüyor.
DAHA ÖNCE DE BENZER SORUN YAŞANMIŞTI
18 Kasım sabahında da sosyal medya platformu X'e erişimde ciddi sorunlar yaşanmış, binlerce kullanıcı kesintiyi rapor etmişti. Cloudflare o dönemde yaptığı açıklamada, yaşanan kritik kesintinin, tehdit trafiğini yönetmek için hazırlanan bir konfigürasyon dosyasının doğru şekilde çalışmaması sonucu ortaya çıktığını ve bunun da normal internet trafiğini yöneten yazılımda aksaklığı tetiklediğini belirtmişti.
Şirket, söz konusu kesinti sonrası yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün sizi ve genel olarak interneti hayal kırıklığına uğrattığımız için özür dileriz. Cloudfare hizmetlerinin önemi dikkate alındığında, herhangi bir kesini kabul edilemez"
CLOUDFLARE NEDİR?
Cloudflare, Inc.; ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak içerik dağıtım ağı (CDN), DDoS koruması, internet güvenliği çözümleri ve DNS hizmetleri sunar. Türkiye'de ve dünya genelinde birçok kurum tarafından tercih edilen Cloudflare, alan adlarını IP adreslerine yönlendirerek web sitelerinin güvenli ve hızlı çalışmasını destekler. Akıllı trafik yönlendirme sistemi sayesinde verileri en uygun rotalardan iletir ve kullanıcıların kendilerine en yakın sunucuya bağlanmasını sağlayarak erişim hızını artırır.