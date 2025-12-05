Haberler Liste Haberleri ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

Akademik kadro başvurularından lisansüstü eğitim süreçlerine kadar pek çok alanda belirleyici olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 2025 YDS/2 sonuçlarını erişime açtı. Peki adaylar puanlarını nasıl görüntüleyebilir? İşte YDS sonuç sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 10:49
ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, yüz binlerce adayın merakla beklediği 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sonuçlarını duyurdu. 16 Kasım'da yapılan sınavın değerlendirme süreci tamamlanırken, adaylar artık sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebiliyor.

YDS/2 sonuçları açıklandı (ÖSYM)YDS/2 sonuçları açıklandı (ÖSYM)

2025-YDS/2 Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 16 Kasım'da gerçekleştirilen 2025-YDS/2 sınavının değerlendirme sürecini tamamladığını duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YDS/2 sonuçları açıklandı (AA)YDS/2 sonuçları açıklandı (AA)

Adaylar Sonuçlara Nasıl Ulaşacak?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

YDS/2 sonuçları açıklandı (AA)YDS/2 sonuçları açıklandı (AA)

Sınava katılan adaylar, puanlarını, doğru-yanlış sayılarını ve sınav performanslarına ilişkin diğer detayları sistem üzerinden görüntüleyebiliyor.

SON DAKİKA