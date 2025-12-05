ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, yüz binlerce adayın merakla beklediği 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sonuçlarını duyurdu. 16 Kasım'da yapılan sınavın değerlendirme süreci tamamlanırken, adaylar artık sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebiliyor.