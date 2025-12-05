ÖSYM duyurdu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM, yüz binlerce adayın merakla beklediği 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/2) sonuçlarını duyurdu. 16 Kasım'da yapılan sınavın değerlendirme süreci tamamlanırken, adaylar artık sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebiliyor.
2025-YDS/2 Sonuçları Açıklandı
ÖSYM, 16 Kasım'da gerçekleştirilen 2025-YDS/2 sınavının değerlendirme sürecini tamamladığını duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları erişime açıldı. Adaylar puanlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranı üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.
YDS/2 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Adaylar Sonuçlara Nasıl Ulaşacak?
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası üzerinden öğrenebilecek. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.