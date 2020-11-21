Derin odaklar

MAHŞERIN Dört Atlısı, Hristiyanlıkta Kıyamet alameti olarak ortaya çıkacağına inanılan dört atlıdır. Dört Atlı savaş, hastalık, açlık ve ölümü simgeler. CHP-HDPIP- SP tarafından hazırlanan, sözde YENİ ANAYASA konusundaki gizli çalışma Kral Çıplak dediği için İP'ten gönderilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ tarafından deşifre edildi. Gün yüzüne çıkan bu taslağı okuyunca, hemen aklıma, mahşerin dört atlısı geldi. Benzetmek gibi olmasın ama bu dört partinin bir araya gelmesi bir yana liderlerinin yaptıkları açıklamalara bakınca, insanın içi kararıyor. Umut vermiyorlar, adeta intikam mangası gibi aziz milletimizin moralini bozmak için yemin etmişler.

Tek dertleri var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun Büyük Türkiye hayalini engellemeye çalışmak. Yazıklar olsun hepinize.

Ümit Özdağ'ın heybesi doludur.

Çok kişinin bilmediği olayları bilen, yabancıları iyi tanıyan, tezgahlarını çok iyi okuyan bir isimdir. İP'in tezgahlarını okuduğu için hedef oldu.

BİR İHANET AJANDASI, sözde YENİ ANAYASA içine gizlenmiş.

CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLUİP-

MERAL AKŞENER-PKK'nın siyasi kolu HDP-DEMİRTAŞ ve SAADET-Karamollaoğlu... Bunları dikkatlice izleyin. Attıkları her adımın içinde derin odakların şifreleri var.

Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2018'de "Millet ittifakı olarak çalışma yaptık.

Başında İbrahim Kaboğlu vardı. bir mutabakat metni şu an elimizde" dedi. Ortaya çıktı ki ÇHP-İP, Saadet Partisi ve HDP, 13 Ocak 2018 - 7 Mayıs 2018 tarihleri arasında YENİ BİR ANAYASA İLKELER BELGESİ hazırlamışlar. ÜMİT ÖZDAĞ bu kirli çalışmayı AÇIKLAYINCA SOĞUK TERLER dökmeye başladılar. Yalanladılar.

Kılıçdaroğlu bizzat yalanladı.

Ancak 2018'deki belge ortaya çıkınca, sus-pus oldu. Hemen hedef değiştirdi. Kemal Beye soruyoruz. Yol haritasında "Dört siyasi partinin liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır" kararı alındı mı? alınmadı mı?

CHP'li Prof. İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki komisyon, bu kirli taslakta, 'ATATÜRK', 'TÜRK MİLLETİ' 'TÜRK' ifadelerini çıkardı mı? Çıkarıldığını biliyoruz. Siz Kandil'e mi anayasa yapıyorsunuz, yoksa aziz Türk milletine mi?

Yazıklar olsun size. Resmi dil Türkçeyi bile değiştirmeyi düşünmemeniz bile derin odakların maşası olduğunuzu göstermiyor mu? O derin odakları yıkmasını çok iyi biliriz.

O kirli odakları yok etmesini iyi biliriz. Başkanımız Erdoğan'ın Büyük Türkiye yürüyüşünü engelleyemeyeceksiniz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Kirli oyunlarınızı tek tek deşifre edeceğiz.

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