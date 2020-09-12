Ahlaksız Sevilla haritası

GİRİT ADASI açıklarında sismik araştırma yapan ORUÇ REİS'E SELAM OLSUN...

Avrupa'nın ahlaksız Sevilla haritasını yırtıp atmasaydık, Türk donanması Girit açıklarına kadar alana hakim olamazdı. 1994'te yürürlüğe giren Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bir ülkenin kıyı şeridinden 12 deniz mili açığına kadar olan kısım, o ülkenin kendi karasularıdır.

12 milden sonraki 188 mil genişliğindeki kıyı şeridi boyunca uzanan alan ise Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılır. Bu bölgedeki su tabakası ile deniz yatağının altındaki zenginlikler tamamen o ülkenin kullanımına verilmiştir...

Eğer bu 188 mil, karşı anakaradaki bir ülkenin 188 mili ile çakışır ise söz konusu ülkeler bir araya gelip müzakerelerle MEB sınırlarını belirleme hakkına sahiptirler.

Bu gerçekler ortada iken, Avrupa ve Yahudi petrol baronları Akdeniz doğal ve deniz kaynaklarına çökmek için SEVİLLA ÜNİVERSİTESİ'NE, uluslararası deniz hukukuna aykırı bir harita hazırlattı. Buna göre bin 600 kilometre ile Akdeniz'deki en uzun kıyıya sahip Türkiye'ye MEB olarak sadece Antalya Körfezi bırakılıyordu;

Yunanistan ise neredeyse Akdeniz'in büyük bir kısmında söz sahibi olarak gösteriliyordu.

Bu harita kerameti kendinden menkul, ısmarlama bir yağma haritasıydı. Dünya tarihinden eşi benzeri görülmemiş bu KEPAZE HARİTAYI Başkan Erdoğan-Türk Devlet aklı, dost ve kardeş Libya ile MEB anlaşması yaparak yırtıp attı.

AKDENİZ DOKTRİNİ çerçevesinde, bölgedeki tüm dengeleri değiştirdi.

Yunanistan'ın fazladan hükmetmeye çalıştığı 100 bin kilometrekare üzerinde bir deniz alanının kullanım hakkı Türkiye'ye geçti.

Libya'nın doğu kıyılarından başlayıp Antalya Körfezi'nin batısında kalan kıyı şeridine kadar uzanan, takriben 250 kilometre genişliğindeki deniz şeridinin kullanım hakkı tamamen Libya ve Türkiye'ye aittir.

Macron, Libya petrollerine çökmüştü. Türkiye'yi karşısında bulunca çıldırdı. Lübnan'ın Türkiye ile yakın ilişkileri ise Lübnan'ı mandası sanan Macron'un uykularını kaçırıyor.

Libya ile yapılan anlaşma, Türk donanmasının GİRİT ADASI AÇIKLARINA KADAR HAKİMİYET BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜ. Girit açıklarına kadar Türk sondaj gemileri çalışacak, bu bölgenin Yunanistan'a ait olmadığı akıllara sokulacaktır. Ege Adaları'nı silahlandıran Yunanistan, Türkiye'nin tam menziline girdi. O adalardaki silahlar söktürülecek, Ege'de işgal ettikleri 16 adadan Yunanistan, kovulacaktır.

Suriye'ye yönelik barış harekâtları, İsrail'in planlarını bozmuştur. ABD ile birlikte Kuzey Suriye'de kurguladıkları koridor havaya uçtu. Suriye'de PKK DEVLETÇİĞİ İSRAİL'İN UZANTISI OLACAKTI. OYUN BOZULDU.

İsrail, Rumlar ve Yunanlar ile beraber Doğu Akdeniz gazını, Avrupa'ya götürecek EAST-MED boru projesi hazırlamıştı. Türkiye'nin Girit açıklarına kadar kurduğu hakimiyet bölgesi, boru hattının kurulmasını durdurdu.

İsrail'in Rum-Güney Kıbrıs'tan Girit Adası-Mora arasında planlanan boru hattı, Türkiye'nin münhasır ekonomik alanından geçeceğinden, Türkiye'nin onayını almak zorundadır.

SONUÇ: MAVİ VATAN'A UZANAN ELLERİ KIRMA KARARLILIĞIMIZI GÖSTERİYORUZ. 100 YIL ÖNCE İNGİLİZ VE FRANSIZLARIN ÇİZDİĞİ AHLAKSIZ HARİTALARA BOYUN EĞMEK ZORUNDA KALMIŞTIK. 100 YIL SONRA, KEPAZE HARİTALARI YIRTIP ATAN BİR TÜRKİYE, KENETLENMİŞ 83 MİLYONLUK TÜRKİYE GERÇEĞİ VAR. İSTİKBAL SAVAŞI'NI DA KAZANACAĞIZ. 2053-2071'TE TÜRK MİLLETİNE BÜYÜK TÜRKİYE BIRAKMAYA KARARLI BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ.

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