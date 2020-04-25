Yeni dönem ve eski CHP

CORONA sonrası, dünya yepyeni bir döneme açılıyor. 20'nci yüzyıl gerçekten bitti. 21'nci yüzyıl tüm gövdesiyle başladı. YENİ DÜNYA DÜZENİ, YENİ SİYASET, YENİ UFUKLAR enine boyuna tartışılıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni siyaset kodlarıyla, AK PARTİ'YE YÖN, UFUK, ŞEKİL VERİYOR.

20'nci yüzyılda kurulmuş, ana muhalefet partisi olduğunu iddia eden CHP'de, YENİ DÜNYA-YENİ SİYASET

KONUSUNDA BİR FAALİYET VAR MI? YOK.

CHP Polit-Bürosu, Corona sonrasına göre kendine yeni ufuklar seçmek yerine, ESKİ KODLARIYLA siyaset yapmanın titreşimleri, içinde kıvranıyorlar...

CHP'NİN ANASI İTTİHAT TERAKKİ'dir. 1900'lerde Kurulmuş İttihat ve Terakki kodlarıyla YÜRÜYEN CHP, bir 100 yıl geçirdi. Kuruldukları, yaşadıkları yüzyıl bitti. Yani 20'ncı yüzyılda kalmış bir CHP var siyasetimizde. Eski yüzyılın kodlarına sahip CHP, 21'nci yüzyıl da, Yeni Türkiye'ye, YENİ SİYASETE, yön verebilir mi? Vermeye kalksa bile nefesleri yeter mi?

CHP 21'nci yüzyıla, Corona sonrası Yeni Dünya 'ya uyum sağlar mı ? masaya yatıralım.

YIL 1987:

Bülent Ecevit CHP'nin eski Genel Başkanıydı.12 Eylül darbesi sonrası,eski CHP kodlarıyla kurulmuş SHP'ye gitmemişti. Daha sonra tüm çağrılara rağmen SHP-CHP ile birleşme çalışmalarıyla ilgilenemedi.

Kendi partesi DSP'yi kurdu. Ecevit'e eski CHP'liler sık sık ziyaret ediyorlardı.

GEL BAŞIMIZA diye yalvarıyorlardı.

Ecevit, 'Hayır' dedi ve ekledi: "CHP'de çok çektim. Hizipçilikten bıktım. Kendine çalışanlardan çok rahatsız oldum" Yani, CHP zihniyetinden çok rahatsız olan CHP eski Genel Başkanıydı O.. Kurduğu yeni parti DSP ile 1999 seçimlerine girerken, merhum Ecevit, "Aziz milletimiz CHP'yi sandığa gömsün" diyerek kampanya yapmıştı.

CHP MÜZE OLMALI tartışmaları unutulur gibi oldu. CIA-NATO aparatı FETÖ kaset operasyonuyla, Deniz Baykal devrildi. Yerine Kemal Kılıcdaroğlu tayin edildi. İttihat-Terakki kodlarıyla, siyaset yapan CHP'de bir DEĞİŞİM olmadı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sürecinde CHP'nin takındığı tavır, her şeyi açıklamaya değer. Senaryo laflarıyla, kendileri senaryo oldular.

CHP'DE BU TARİHE DİKKAT: 10 KASIM 2018

"CHP KAPATILMALI" DİYEN,

Sosyalist 10 Aralıkçıların yıldızı Oğuz Kaan Salıcı CHP'nin TEŞKİLAT BAŞKANI yapıldı.10 Aralıkçılar, Mart 2005'te, bir bildirge yayınlamışlardı.

"CHP SOSYAL DEMOKRAT DEĞİLDİR. SOSYAL DEMOKRASİNİN ÖNÜNDE CHP EN BÜYÜK ENGELDİR. CHP BİR PARTİ DEĞİL KAPATILMALI, VAKIF OLARAK HAYATINA DEVAM ETMELİDİR" söylemleriyle yeni bir oluşumu gündeme sokmuşlardı.

10 Aralıkçılar, bugün CHP'nin dümenindeler.

EVET. CHP MÜZE OLMALIDIR KAMPANYASININ SOSYALİST 10 ARALIKÇI YILDIZI OĞUZ KAAN SALICI BUGÜN CHP'NİN TEŞKİLAT

BAŞKANIYDI.....

SONUÇ

Darbelere set çeken, askeri ve bürokratik oligarşiyi, vesayetçiliği çöplüğe gönderen, Yeni Türkiye'nin inşasına tuğla koyan Tayyip Erdoğan hareketi bir tarafta. Artık resmen bitmiş 20 yüzyılın partisi, Rahmetli Adnan Menderes'i astıran darbenin destekçi olan, darbelerin savunusu olmaktan kurtulamayan CHP bir tarafta. CHP MÜZE OLMALIDIR DİYEN, BUGÜN ÇARKEDİP CHP BEYİN KADROSUNU OLUŞTURAN BU CHP, 21'NCİ YÜZYIL YENİ SİYASETINE KATKI VEREBİLİR Mİ? SÖZ VE KARAR AZİZ TÜRK MİLLETİ'NİN...

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