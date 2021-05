Napsın garibanlar?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu uluslararası arenada ülkemizi başarıyla (!) temsil etmeye başladı. Kemal Bey Hollanda'da kahraman oldu. Hollanda Parlamentosu'ndaki yedi muhalefet partisi, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki bazı gruplara silah yardımı konusundaki iddialara ilişkin uluslararası bağımsız bir soruşturma açılmasını istemiyle ortak bir önerge verdi. Gerekçe olarak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında dile getirdiği tırlarla silah taşındığı iddiaları...

Hollanda Parlamentosu'nda Kemal Bey'in bu açıklamaları büyük yankı buldu. Hollanda'da tam 7 siyasi parti CHP liderinin bu iddialarının ihbar kabul edilmesini ve "Türkiye'nin hala DEAŞ'a yardım etmediğini kim söyleyebilecek" sorusuna cevap bulunmasını istediler.

Kemal Bey'i kutluyorum. Yurtdışına çıksa da çıkmasa da ısrarla her daim ülkesini şikayet ediyor. Kutlama kısmımız bu konudaki istikrarından dolayıdır. Onun iddilarına balıklama atlayıp soruşturma açılmasını isteyen Hollanda'daki partilere gelince... Ulan öküzler... DEAŞ saldırdı, milyonlar Türkiye'ye sığındı. Biz olmasaydık hepsi Avrupa'ya geçecekti. Milyonlarca Suriyeli Hollanda dahil tüm Avrupa'yı istila edecekti. Ortada AB diye bir şey kalmayacaktı. Yani sizin var oluşunuzu sağlayan, Avrupa'yı koruyan tek ülke Türkiye'dir. Size öküz diyorum çünkü Hollanda da dahil hiçbir Avrupa ülkesi DEAŞ'a karşı kılını kıpırdatmadı. Türkiye ise binlerce DEAŞ üyesini kısa sürede toprak altına gömdü. Türkiye yeryüzünde bu konuda suçlanmayacak tek ülke. Maçanız yiyorsa ABD eski Başkanı Trump'ın "DEAŞ'ı biz kurduk" açıklamasına soruşturma açın hadi. Kala kala Kemal Bey'in açıklamalarına mı kaldınız?

Çulsuzlar!

Türkiye'nin artan gücü ve İngiltere dahil tüm Avrupa'nın Ankara'ya bağımlı hale gelmesi herifleri çıldırtıyor. Taksim'e cami yapmamıza bile deliriyorlar, gazetelerinden öfke kusuyorlar. Biz herhangi bir Avrupa başkentinde kilise yapılmasına öfke kusuyor muyuz? Yooo... Bize ne? Haber yapsak okuyucu "Bu ne deli saçması haber ya" demez mi? Der... Avrupa'daki kamuoyunun Taksim'e cami yapılması umurunda değil.

Ama dedik ya herifler akıllarına ne gelirse gelsin saçma olsa dahi her argümanla Türkiye'ye saldırıyorlar. Türkiye'nin tüm dünyada artan nüfuzu bazılarına kabus yaşatıyor adeta. Son olarak Birleşmiş Milletler'e sunulan raporda Türkiye'nin Libya'daki "Yeni vurucu güç sistemi"nin yeni dünya düzende en önemli askeri ayağı oluşturduğuna dikkat çekildi. Artık Türkiye'nin gücü BM raporlarına giriyor hale geldi.

Bir Fransız General, "Üzerimizden Libya açıklarında sürü halinde yüzlerce Türk dronu geçiyordu" diyordu. İngiltere "Türkler SİHA sistemleri ile dünya savaşlarının seyrini değiştirip oyun kurucu oldu" diyor, bizden SİHA almak için kuyruğa giriyordu. İngiltere'ye silah satacak noktaya gelmiştik. Adamlar için bu kıyamet alametiydi.

BM raporun gelince... Aynen şöyle yazıyordu; "Sürü drone sistemi uçak gemilerini, süper savaş uçaklarını en özel taaruz gemilerinin de artık eskisi kadar önemli olmadığını kanıtladı. Terminatör veya kamikaze (vurucu drone) timi Libya'da Hafter ve savunma sistemlerini tamamen yok etti. Hafter'in ekibi özellikle Kargu'yu göremedi. Düşünebiliyor musunuz?

Gökyüzüne bakıyorsunuz ve yüzlerce bombalı drone kamikaze dalışı yapıyor. Ve hiç biri birbirine temas etmiyor." Devamı daha da ilginçti;

"Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş (STM) tarafından yapılan bu dünyanın yapay zekaya geldiği son nokta Türkiye'nin etkinliğini de arttırdı. Yeni dönem Türkiye tarafından Libya'da start aldı. Her ülke bu yeni savaş teknolojisine dönüş yapmak zorunda. Libya'da Türkiye'nin kazanımı yeni ve farklı bir dönemin en sert ifadesi oldu." Eskiden Türkiye ile ilgili saçma salak raporlar yazarlardı. Şimdi BM dahil önüne gelen Türkiye'nin gücünü konuşuyor, dron sürüsü ile uçak gemilerini dahi denizin dinine gömeceğine dair analizler yapıyor, uzmanları çarpıştırıyor, yorumlar, makaleler, manşetler, gücümüz ile ilgili raporlar gırla gidiyor. E haliyle bizim muhalefetin yalanlarına balıklama atlamayacaklar da ne yapacaklar? Napsın garibanlar?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın