AHMET ÇAKAR

Hakemler ders alsın

Fenerbahçe geçen sezondan kalma bazı kötü alışkanlıklarına devam ediyor. Özellikle 2-0 öne geçtikten sonra yediği gol, inanılmaz hatalı. Osayi adamını kaçırıyor, Becao bir metre sağda olsa ya da Altay açılmaya karar verdikten sonra tam açılsa o golü yemeyeceklerdi. Maribor aslında oyuna iyi başladı. İlk yarı ne yaptığını bilen, ayağa top yapabilen, Fenerbahçe'yi zaman zaman zorlayan bir Maribor vardı. Fenerbahçe belki lig maçını da düşünerek tempoyu düşük tuttu, böyle olunca da ilk yarı golsüz ve heyecansız geçti.

İkinci yarı Fenerbahçe art arda iki gol buldu. İlkinde Becao, bir duran topta kafayla takımını öne geçirdi. Bu golden sonra da ikinci yarı oyunca giren Szymanski'nin iyi koşu ve İrfan Can'a 'al da at' dediği pozisyon vardı. İrfan Can da aldı attı. Zimbru maçında Dzeko ve Tadic'i çok etkili bulmuştuk. Fakat dün gece için aynı şeyleri söyleyemeyiz. Sanki Dzeko, yorgun ve ağırlaşmış gibi göründü. Son dakikalarda gelen penaltı tur atlama açısından Fenerbahçe'nin elini çok rahatlattı. Tadic o topu ağlara göndermese tek farklı galibiyetle Maribor'a gitme zorunluluğu olsa çok farklı şeyler söylenecekti.

Sonuçta Fenerbahçe'nin ikinci yarısını daha iyi oynadığı ama basit gol yediği bir maç izledik. İngiliz hakem Robert Jones kusursuz bir yönetim sergiledi. Verdiği tüm kararlar doğruydu. Türk hakemlerinin ondan alacağı çok ders olmalı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın