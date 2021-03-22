AHMET ÇAKAR

Hataları olsa da iyi maç yönetti

Beşiktaş dün gece şampiyonluğunu büyük oranda ilan etmediyse bunun tek aktörü vardır; o da Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır. Öyle pozisyonlarda öyle muhteşem kurtarışlar yaptı ki ligi dün gece bitirmedi. Aslında Beşiktaş için beraberlik kötü bir sonuç değil. Ama F.Bahçe için aynı şeyi söyleyemeyiz. İlk devreye bakıyoruz, her iki taraf da kontrollü oynadı. İki takım da risk almadı. Beşiktaş bazı pozisyonlar buldu ama onların da hemen hepsi kaleci Altay'a takıldı. 2. yarı Beşiktaş golle başladı. Bir duran topta Vida, Gustavo'nun altından kafasının arkası, ensesi karışık golü atınca dengeler Beşiktaş lehine değişti. Zaten F.Bahçe hücum edemiyor, hücum taktiği yok ve bu dakikadan sonra Beşiktaş önemli farkı bulacaktı ki yine maçın yıldızı Altay, F.Bahçe'yi ipten aldı. Hele hele karşı karşıya son dakikada Aboubakar vursa ya da Altay kurtaramasa lig büyük oranda Beşiktaş lehine bitmiş olacaktı. Son dakikalarda sonradan oyuna giren Ozan öyle bir gol attı ki muhteşem vurdu, sezonun en iyi gollerinden biri olmaya aday. Asıl kritik olay, son 6-7 dakika. Maç berabere gelmiş, Beşiktaş panikte, işte bu dakikalarda Fenerbahçe bir gol daha bulsaydı ki bulabilirdi de; Welinton çizgiden çıkarttı, ligin seyri tamamen değişmiş olacaktı. Sonuçta bu haftanın kazananı yine Beşiktaş. F.Bahçe'yle puan farkını koruyorlar, Rize mağduru G.Saray herhalde şimdi kaybettiğine yanıyordur. Gelelim hakem Halil Umut Meler'e... Global baktığımızda kötü maç yönetti diyemem. Hatalar yaptı, örneğin; Aboubakar'a, Pelkas'a sarı kartları vermedi. Ama yine genel olarak baktığımızda oyunu oynatması, düşmelere kalkmalara prim vermemesi başarıydı.

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