AHMET ÇAKAR

Şimşek, mutlak kırmızıyı atladı

Galatasaray korkutmaya, korku salmaya devam ediyor. Takım dinlenmişti ve ilk 45 dakikada çok organize olmasalar da birbirinden güzel goller attılar. Perdeyi Köhn açtı. Dönen topta öyle iyi vurdu ki ya da top ayağına öyle güzel oturdu ki ağları havalandırdı. Ardından dün gecenin en iyi isimlerinden biri olan Kerem Demirbay çıktı. Attığı ilk gol belki de bu sezon yılın en iyi gollerinden biri seçilecek. 20 metreden 90'a şahane vurdu. Galatasaray, ilk devreyi 4-1 önde kapatırken belki de 'devre arası averajımızı düzeltelim' mantığıyla çıktılar.

İkinci yarıda Galatasaray'ın takım olması adına mükemmel görüntüler sergilendi. Haftalardır suskun olan İcardi, Galatasaray penaltı kazandığında topu Kerem Demirbay'a verdi. Bu olgunluk, bu alçak gönüllülük kolay bir şey değil. Son dakikalarda da tabii Allah İcardi'nin gönlüne göre verdi, o da golünü yaptı.

Sonuçta Galatasaray kağıt üzerinde favoriydi ve rahat kazandı. Rizespor kötü oynadı diyemem. Goller buldular, hem de güzel goller attılar fakat şunu söylemek lazım; çok kötü goller yediler.

Hakeme gelince… Bahattin Şimşek maçın başlarında Torreira'nın baldırına yapılan tabanı kart bile vermeden geçiştirdi. Oysa ki mutlak kırmızı kart olmalıydı. Rizespor'un itiraz ettiği, Galatasaray'ın ikinci golü öncesi orta sahada faul yapılıp yapılmadığı. Bence Köhn hamlesini yaptığında topa dokunuyor, yani faul yapmıyor. Dolayısıyla da gol kararı verdi.

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