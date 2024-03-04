AHMET ÇAKAR

zoru başardı ve şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj yakaladı.Hem iki puan öndeler hem de son derbilerini ligin bitmesine bir hafta kala kendi sahalarında oynayacaklar. Oyuna baktığımızda maçın büyük bir çoğunluğunda kontrol Galatasaray'daydı. Barışıyla, iki Keremiyle, Torreirasıyla, defans oyuncularıyla, her hattıyla Beşiktaş'a üstünlük sağladı. Bütün derbilerde ilk golü bulmak çok önemlidir. Belki de derbiler tarihinin en erken golü, Musrati'nin kornerde kendi kalesine attığı gol. Bu gol, hem seyirciyi oyundan düşürdü hem de Beşiktaş'ı demoralize etti. İkinci yarıda Beşiktaş biraz kımıldar gibi oldu, Rashica, Muçi ile bir şeyler yapmaya çalıştılar. Önemli 1-2 pozisyonda da Muslera,dedi.Kolay değil Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenmek. Tamam, Beşiktaş eski Beşiktaş değil amaHakem Halil Umut Meler, kendisine yapılan saldırıdan sonraki ilk ciddi maçına çıktı. İki kritik pozisyon var.Kırmızı kart doğru ama ikinci yarıda Cenk'e yapılan mutlak bir penaltı var. Köhn, ceza alanı içinde Cenk'in beline sarılıyor, formasından çekiyor ve topaç gibi çeviriveriyor, Meler atladı, VAR yardımcı olmadı ve Beşiktaş'ın penaltısı güme gitti.