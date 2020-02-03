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AHMET ÇAKAR
Zorbay Küçük’ü çok beğendim

Zorbay Küçük’ü çok beğendim

03.02.2020, Pazartesi
Artık Süper Ligimiz 5 takımın 5 puanla sıkıştığı bir döneme girdi... Galatasaray dün geceki galibiyetiyle -ki böylesine rahat bir galibiyet bekleniyordu- şampiyon adaylarından biri haline geliverdi. Üstelik Onyekuru'nun yavaş yavaş dönüyor olması, Feghouli, Mariano gibi oyuncuların biraz daha kıpırdanmış olmaları onları da en az rakipleri kadar iddialı hale getirdi. Aslında skor çok daha farklı olurdu ama artık kazanmak önemli... Görünen o ki Kayserispor daha şimdiden ligden düşmüş gibi...
Galatasaray'da Donk diye enteresan bir oyuncu var. Nereye koysan iyi kötü oynuyor. Asıl yeri orta saha ama sezon sonuna kadar stoper devam edecek. Ama dün gece öyle güzel bir gol attı ki hocası Fatih Terim bile kenarda utanmasa şampanya patlatacaktı. Gelen ortayı göğsüyle mükemmel yumuşattı, döndü ve yarım rövaşatayla da görünümü harika bir gol yaptı.
Adem Büyük, Falcao'nun yedeği durumunda... O da benzer gollerinden birini attı. Mariano sağdan kesti, ön direkte tamamladı. En önemli özelliği çabuk oluşu ve vuruş tekniğinin iyi olması. Fakat Galatasaray'da hâlâ savunma zafiyeti devam ediyor. Bu bazen yan toplarda ortaya çıkıyor, bazen defansın arkasına atılan toplarda.
Sonuçta puan tablosunda Galatasaray takımı yavaş yavaş rakiplerinin ensesinde... Ama şayet Galatasaray ensenizdeyse bu durumdan çok korkmalısınız.
Hakem Zorbay Küçük'ü haftalardır izliyorum, çok beğeniyorum, dün gece de beğendim. Birçok yorumcu Donk'un Kayserili oyuncuya yaptığına penaltı dese de bence asla penaltı değil.
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