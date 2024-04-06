06 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza silahlı saldırı

Aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 06.04.2024
ABONE OL
Aracına binen üniversite öğrencisi genç kıza silahlı saldırı

Adana'da üniversite öğrencisi genç bir kız aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Genç kız ayağından yaralanırken, olay yerinde yapılan incelemede 15 boş kovan bulundu.

Adana'da üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz 1 şüphelinin tabancalı saldırısında ayağından yaralandı. Ece hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 15 adet boş kovan bulundu.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Serbu Ece, otomobiline bindiği sırada yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Saldırganın tabancasından çıkan kurşunlardan biri Ece'nin ayağına isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serbu Ece, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 15 adet boş kovan bulundu. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA