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La Liga'da Arda Güler'li Real Madrid şampiyon!

Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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La Liga’da Arda Güler’li Real Madrid şampiyon!

İspanya La Liga'da heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti. Barcelona ise deplasmanda Girona'ya 4-2 mağlup oldu. Sonuçların ardından bitime 4 hafta kala mutlu sona ulaşmayı başardı. Milli yıldız Arda Güler Real Madrid formasıyla bir ilke imza attı.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi.

A Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği eflatun-beyazlılar, La Liga'da bitime 4 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

34. hafta maçlarında Real Madrid sahasında Cadiz'i ağırladı. Arda Güler'in ilk 11'de başladığı mücadeleyi 3-0 kazanan Carlo Ancelotti'nin ekibi, yoluna kayıpsız devam ederek puanını 87'ye yükseltti.

Barcelona ise deplasmanda Girona ile kozlarını paylaştı.

BARCELONA KAYBETTİ REAL MADRID ŞAMPİYON OLDU!

Katalan ekibinin karşılaşmadan 4-2 mağlubiyetle ayrılmasıyla La Liga şampiyonluğu matematiksel olarak Real Madrid'in oldu.

REAL MADRID'İN 36. ŞAMPİYONLUĞU!

2023-24 sezonunu zirvede bitirmeyi garantileyen Real Madrid, 36. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmüş oldu.

ARDA GÜLER İLK KEZ!

Genç yıldız Arda Güler, profesyonel kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Arda Güler, lig şampiyonluğuna da Real Madrid formasıyla ulaştı.

"GÜLER, OLMASI GEREKEN ROLÜ ÜSTLENDİ"

Ancelotti, Cadiz maçında ilk 11'de oynatıp 66 dakika süre verdiği ve bu sezon çok ay oynattığı milli futbolcu Arda Güler için de "Güler, olması gereken rolü üstlendi. Genç biri. Şu anda niteliklerini gösteriyor ve bunu çoktan başardı. Real Madrid benden kazanmamı istiyor, genç oyunculara süre vermemi değil. Başlamış olan bu geçişin yavaş yavaş gerçekleştiğini ve çok iyi gittiğini vurgulamamız gerekiyor. Gençler ilerleme kaydediyor, tecrübeliler ise harika bir seviyeyi koruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada 36. şampiyonluk kutlamaları için Real Madrid taraftarları her zamanki gibi kent merkezindeki Cibeles Meydanı'na akın etmeye başlarken, takımın bugün kutlama yapıp yapmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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