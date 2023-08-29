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400’den fazla şubesiyle Türkiye'nin börekçisi olan Bülent Börek artık dünyanın da börekçisi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.08.2023
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400’den fazla şubesiyle Türkiye’nin börekçisi olan Bülent Börek artık dünyanın da börekçisi

Türkiye’nin dört bir yanında 400’den fazla bayisi, Malatya, Amasya, Sakarya ve Balıkesir illerindeki dört farklı üretim tesisiyle Bülent Börekçilik, hak ettiği “Türkiye’nin Börekçisi” ünvanını taçlandırıyor…

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