Ankara’da akılalmaz olay! Can kurtarmaya giden sağlık görevlisine dehşeti yaşattı

İlk defa mesleğini icra ederken fiziksel bir şiddete maruz kaldığını belirten Kılıç, "Sözel saldırı çok oluyor; ancak ilk defa böyle bir fiziksel saldırıya maruz kaldım. Ben hayat kurtarmak için, insanlara yardım etmek için oradaydım. Uğradığım bu saldırı insanlık dışı bir şey. Biliyorum ben ilk değilim; ama ne olur son olayım. Benim amacım orada insan kurtarmak ve insanlara fayda sağlamak. Şu anda yatağa bağımlı olmak, ihtiyaçlarımı giderememek, bir başkasına muhtaç olmak çok zor bir şey. Ben de yakın zamanda annemi kaybettim; ama hiç kimseye saldırmadım. Köşeme geçtim ve acımı yaşadım. Bu olayların önüne geçilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.