Ankara’da akılalmaz olay! Can kurtarmaya giden sağlık görevlisine dehşeti yaşattı

Rabia Kılıç'ın ağabeyi Hidayet Kılıç, kardeşinin insan sağlığı için çalışan bir sağlık personeli olduğunu belirterek, "Kardeşimin işi can kurtarmak. Can kurtarmak için giderken az daha kendi canından oluyordu. Allah kurtardı. 25-30 basamaktan yuvarlandı. İlk gördüğümde ne yapacağımı bilemedim, durumu çok kötüydü. Sorduğum sorulara cevap bile veremiyordu. Şu an sağlık durumu iyi; ancak fiziksel ve psikolojik hasarları kaldı. Bunu yapan şahsın cezasız kalmasını istemiyorum. Her şeyi adaletten bekliyorum. Kardeşim ve ekip arkadaşları davacı oldu. Saldırgan gerekli cezayı alana kadar peşine düşeceğiz" dedi.