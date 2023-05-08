Adana’da dehşete düşüren olay! 112 ekipleri müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı

Adana'da yaşanan olay, saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah D.'yi yerde yatar vaziyette buldu. Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.