Diyarbakır’da sağlıkçılara ve polislere saldırı kamerada!

Diyarbakır’da koronavirüs salgını sebebiyle hastanede Nafiye Aydın’ı (83) kaybeden ailesi, tepkilerini emniyet ve sağlık personellerine saldırarak gösterdi. Meydana gelen saldırıda 4 emniyet memuru yaralanırken, emniyet otosu ve hastanenin camları kırıldı. Olayın ardından iki şahıs emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Saldırı, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde ikamet eden ve koronavirüs olduğu tespit edilerek evde tedavi olan Nafiye Aydın (83), gece fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın'ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAĞLIKÇILARA SALDIRI KAMERADA

Aydın'ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polislere ve sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınları, hastanenin camlarını kırarak polis aracına zarar verdi. 4 Polis memurunun yaralandığı kargaşada, G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme yapıyor.