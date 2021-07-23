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Diyarbakır’da sağlıkçılara ve polislere saldırı kamerada!
Saldırı, gece saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi acil girişinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde ikamet eden ve koronavirüs olduğu tespit edilerek evde tedavi olan Nafiye Aydın (83), gece fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi.
TÜM UĞRAŞLARA RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbarla adrese giden sağlık ekipleri, Aydın'ı evden alarak hastaneye getirdi. Hastanede tedaviye alınan Aydın, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SAĞLIKÇILARA SALDIRI KAMERADA
Aydın'ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı. Polislere ve sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınları, hastanenin camlarını kırarak polis aracına zarar verdi. 4 Polis memurunun yaralandığı kargaşada, G.T. ve C.B. olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme yapıyor.