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Başkan Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
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Başkan Erdoğan, 13. Çalışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor

Son dakika... Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda “13. Çalışma Meclisi Yemeği”nde konuşuyor.

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