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Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

Son dakika haberi... 'da 'nin acil servisinde görevli K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından uğradığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.07.2020
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Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

Olay, 5 Ocak günü Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.A., acil serviste yatan hastalarla ilgilendiği sırada, koridorda bekleyen bir kişi, hastasının durumunu sordu.

Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi. Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu.

Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı.

Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

K.A., hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hastanede sağlık çalışanına saldırı! Dehşet anları kamerada

K.A.,'nın kendisine saldırılanlar hakkında yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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