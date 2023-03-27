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Van'da terör operasyonu: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2023
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Van’da terör operasyonu: 14 şahıs hakkında işlem yapıldı

Son dakika haberleri... Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 şahıs hakkında işlem yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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