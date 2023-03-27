Depremzedelere "geberin" yazmıştı! 14 yaşındaki çocuğa ibretlik ceza

10 SAYFALIK KOMPOZİSYON

Savcılık, şüpheli gencin 18 yaşından küçük olmasını ve pişmanlığını gözeterek yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrollerin yanı sıra Yiğit M.'nin 'deprem' konulu en az 3 kitap okuyarak kendi el yazısıyla yazdığı özetleri dosyaya sunmasını, ayrıca depremde yaralanan ya da hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı zorlukların neler olabileceğine ilişkin kendi düşüncelerini içerir 10 sayfadan oluşan bir kompozisyon yazmasını talep etti.