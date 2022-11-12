12 Kasım 1999 Düzce depreminde kaç kişi öldü? Şiddeti ve saniyesi... Düzce depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Öksüz, yaşadıklarını unutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Benim olduğum yerde başka hiç kimse enkaz altında kalmadı. Hep dua ederek orada zamanımı geçirdim. Gece boyunca çok artçı sarsıntı hissedildi. Oradan çıkınca eve geldim ki zaten dünyam orada yıkıldı benim. Depremi unutmayacağız ve unutturmayacağız." şeklinde konuştu.

Depreme karşı önlem almanın önemini vurgulayan Öksüz, "İki canı toprağa koymak kolay değil. Biz iki canı toprağa koyduk, diğer canlar yanmasın. Evler deprem göz önünde bulundurarak yapılsın." ifadelerini kullandı.