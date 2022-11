12 Kasım 1999 Düzce depreminde kaç kişi öldü? Şiddeti ve saniyesi... Düzce depremi ne zaman, saat kaçta oldu?

Aydın, babasının, yengesinin ve 3 kuzeninin hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Çok acı bir olay, keşke bu tarz acılar yaşamasak. İnşallah bir daha yaşamayız. Çok acı bir olay, anlatılamaz." ifadesini kullandı.

Geçmişi unutmanın zor olduğunu vurgulayan Aydın, "Acıları her an yaşıyorsun çünkü yoklukları her an aklımızda. Baktığımız her yerde hatıraları var." dedi.