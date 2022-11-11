Gözler saat 18.57'de! Türkiye'de 81 ilde dev deprem tatbikatı! Telefonlara o mesaj gelecek... Deprem anında ne yapmalı? AFAD Başkanı açıkladı
Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak "Çök Kapan Tututn" tatbikatı bugün saat 18.57'de tüm illerde gerçekleşecek. Tatbikatta "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." mesajı telefonlara gelecek ve tüm televizyon ve radyolarda bu ibare yer alacak. AFAD Başkanı Yunus Sezer A Haber ekranlarına konuk olarak "ÇOK-KAPAN-TUTUN" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki deprem tatbikatında ne yapmak gerekiyor? Bugün saat 18.57'de ne olacak? İşte detaylar...
AFAD Başkanı Yunus Sezer A Haber ekranlarına konuk olarak "ÇOK-KAPAN-TUTUN" tatbikatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezer, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.
AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamarında şu ifadeler yer aldı:
"Burası malumunuz deprem ülkesi ve bizim 3 tane büyük fay zonumuz var. 485 tane aktif fay hattımız var. Bu fay hatları ülkenin her yerinden geçiyor. Bunların da 5 ve üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Dolayısıyla da biz burada bütün ülke olarak afetler ülkesinde olduğumuzun farkında olmamız ve buna hazırlıklı olmamız lazım. Bugünkü tatbikatın amacı da bu hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Hazır mıyız bunlara, deprem öncesinde, anında ve sonrasında ne yapmamız ne gerekiyor, bunları bir vesileyle hem anlatmak hem de bilgilerimizi yenilemek ve doğru davranış şekillerinin oturmasını sağlamak.
Geçen yıl bizim eğitim yılımızdı. 51 milyona ulaştık ve afet farkındalığını anlattık. Bu sene tatbikat yılımız. Tatbikat yılında da 54 bin 302 hedefimiz vardı, şu an itibariyle 94 bin 200 hedefimizi gerçekleştirmiş ve tatbikat yapmış durumdayız.
BU TATBİKATLAR BİZE NE KAZANDIRIYOR?
Öncelikle eğitimlerle elde ettiğimiz bilgileri tatbik etmemizi, davranış haline getirmemizi sağlıyor. Tatbikatlarda eksiklerimizi görüyoruz. Sahada ne ile karşılaşıyorsak onu bir kazanım olarak daha sonraki dönemlerde de afetlerde tatbik etmek üzere kendi üzerimize alıyoruz.
Yıl boyunca 81 ilimizde il ve bölge tatbikatları gerçekleştirdik. 40 ülkenin katılımıyla uluslararası bir tatbikat gerçekleştirdik.
Aynı zamanda tematik tatbikatlar da ortaya koyduk.
Bugün 18.57'de ülke olarak bir tatbikat yapacağız. Hafta başında tatbikatla ilgili olarak değişik vesilelerle ortaya koyduk.
Aynı zamanda çarşamba ve cuma günleri SMS bildirim mesajları gönderdik. Vatandaşlarımızın ne yapması gerektiğini bir kere daha hatırlattık.
Tüm okullarımızda bu hafta deprem bilgisi olarak çocuklarımıza tahliye ve deprem anını tekrar hatırlattık. 90 bin camimizde hutbe ile birlikte deprem tatbikatında ne yapılması gerektiği hatırlatıldı.
BUGÜN NE YAPACAĞIZ?
Saat 18.00 gibi Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD başkanlığında TAMP'ın üyeleri toplanacak. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başkanlık yapacak. İlgili bakanlıklarımız, bakan yardımcıları, üst düzey yöneticileri ve KIZILAY burada olacaklar.
Cumhurbaşkanımızın depremle ilgili olarak başlangıç mesajı iletilecek. 3 sistem aynı anda sayın bakanın talimatıyla devreye alınacak. Vatandaşlarımıza 3 sistemle deprem anı başlangıç mesajı iletilecek.
AYNI ANDA 3 MESAJ
1. mesajımız vatandaşlarımıza önce sesli uyarı, sonra yazılı mesaj olarak iletilecek.
2. mesajımız tüm belediye ve merkezi ezan sisteminden anons şeklinde olacak.
3. mesajımız ise bugün ilk kez uygulayacağımız TRT televizyon ve radyolarında otomatik olarak yayına mesaj girilecek. Diğer televizyonlarda da hem İletişim Başkanlığımız hem de RTÜK ve sizler kanalıyla ortak aldığımız kararlar doğrultusunda uyarı mesajını vermiş olacağız.
3 mesaj aynı anda düğmeye basınca verilmiş olacak. Tatbikatın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57'de ülke genelinde "çök kapan tutun" tatbikatı yapılacak.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer bugün Türkiye genelinde yapılacak olan tatbikatın detaylarını paylaştı.
HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLECEK
Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına gönderilen bilgilendirme mesajının iletileceğini aktardı.
Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.
Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.
"ÇÖK KAPAN TUTUN" HAREKETİ UYGULANACAK
Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."
HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.
TATBİKAT, 81 İL VE KKTC'DE YAPILACAK
Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.
KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.
Sezer, İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK'ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar."
"ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI NASIL YAPILACAK?
Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.
Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.
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