Gözler saat 18.57’de! Türkiye’de 81 ilde dev deprem tatbikatı! Telefonlara o mesaj gelecek... Deprem anında ne yapmalı? AFAD Başkanı açıkladı

AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklamarında şu ifadeler yer aldı:

"Burası malumunuz deprem ülkesi ve bizim 3 tane büyük fay zonumuz var. 485 tane aktif fay hattımız var. Bu fay hatları ülkenin her yerinden geçiyor. Bunların da 5 ve üzerinde deprem üretme potansiyeli var. Dolayısıyla da biz burada bütün ülke olarak afetler ülkesinde olduğumuzun farkında olmamız ve buna hazırlıklı olmamız lazım. Bugünkü tatbikatın amacı da bu hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Hazır mıyız bunlara, deprem öncesinde, anında ve sonrasında ne yapmamız ne gerekiyor, bunları bir vesileyle hem anlatmak hem de bilgilerimizi yenilemek ve doğru davranış şekillerinin oturmasını sağlamak.

Geçen yıl bizim eğitim yılımızdı. 51 milyona ulaştık ve afet farkındalığını anlattık. Bu sene tatbikat yılımız. Tatbikat yılında da 54 bin 302 hedefimiz vardı, şu an itibariyle 94 bin 200 hedefimizi gerçekleştirmiş ve tatbikat yapmış durumdayız.