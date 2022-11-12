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Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? Deprem tatbikatı neden 18.57’de yapılacak?

Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? Türkiye genelinde ilk kez uygulanacak ülke tatbikatı bugün yapılacak. Telefonlara SMS bildirimi, Hayati Uyarı Bildirimi gelecke. Cami ve belediye hoparlörlerinden, televizyon ve radyo kanallarından anons yayınlanacak. 12 Kasım deprem tatbikatının saati hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? İşte haberin detayları...

Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? 12 Kasım yani bugün saat 18.57'de ülke genelinde, "Çök, kapan ve tutun" tatbikatı yapılacak. Ülke genelinde aynı anda tatbikat anonsu yayınlanacak ve tüm Türkiye'ye aynı anda SMS gelecek. Bugün yapılacak deprem tatbikatı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? İşte cevaplar...

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE YAPILACAK?

Ülke genelinde uygulanacka deprem tatbikatının neden 18.57'de yapılacağı merak ediliyor. 12 Kasım 1999 Düzce depremi saat 18.57'de meydana gelmişti. 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57'de tatbikat yapılacak.

HAY SİSTEMİ ÜZERİNDEN BİLGİLENDİRME MESAJLARI İLETİLECEK

Tatbikata ilişkin tüm duyuruların yapıldığını bildiren Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Haber Alma ve Yayma Sistemi (HAY) üzerinden çarşamba günü 66 milyon 154 bin kişinin cep telefonlarına bilgilendirme mesajının iletileceğini aktardı.

Yunus Sezer, 12 Kasım saat 18.57'de tüm vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek "Hayati Uyarı Bildirimi" ile sesli uyarı yapılacağını, televizyonlar ve radyo kanallarından mesaj yayınlanacağını, cuma hutbesinde ise vatandaşların bilgilendirileceğini kaydetti.

Ayrıca okullarda öğrencilerin de bilgilendirildiğine dikkati çeken Sezer, herkesin, nerede bulunursa bulunsun tatbikata katılmalarını istediklerini vurguladı.

"ÇÖK KAPAN TUTUN" HAREKETİ UYGULANACAK

Sezer, tatbikat sırasında önceden belirlenen sağlam ve güvenilir alanda "çök kapan tutun" hareketinin yapılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Uzmanlarımız ve eğitimcilerimiz, tatbikattan elde edilen verilerle 'ne eksiklerimiz var, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz' bunların da analizini yapacak. Ona göre yol haritamızı takviye ederek, güçlendirerek devam edeceğiz ama gelinen noktada şuna çok seviniyoruz. Bütün ülkede afet farkındalığı oluşturmayı hedefliyorduk, buna adım adım ilerliyoruz."

HAY sisteminden verilecek anonsların cami ve belediye hoparlörlerinden de yayınlanacağına işaret eden Sezer, "Korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. SMS bildirim, Hayati Uyarı Bildirimi, cami ve belediye hoparlörlerinden, TRT'ye ait televizyon ve radyo kanallarından otomatik olarak, diğer radyo ve televizyonlarda ise bilgilendirmelerle vatandaşlarımıza ulaşmış olacağız." dedi.

TATBİKAT, 81 İL VE KKTC'DE YAPILACAK

Sezer, tatbikatın yapılacağı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında üst düzey yetkililerin, AFAD'da bir araya geleceğini, 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatbikatın yapılacağını söyledi.

KKTC ile Düzce, İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantısı yapılacağını bildiren Sezer, basın mensuplarının tatbikatı anlatabilmeleri için İstanbul, İzmir, Ankara ve Düzce'de kurulacak medya platformlarında uzmanların deprem öncesi, deprem anı ve sonrasıyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti.

Sezer, İstanbul ve Bursa'daki eğitim merkezlerinin gün boyu açık olacağını ve mobil simülasyon tırlarının da ülke genelinde bulundurulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim 593 bin gönüllümüz var. Gönüllülerimiz hem tatbikat vesilesiyle aktif görev alacaklar hem de tatbikatlara katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz STK'ler, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri, site yöneticileri tatbikatın koordinasyonunda ve tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar."

"ÇÖK KAPAN TUTUN" TATBİKATI NASIL YAPILACAK?

Ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden duyurulacak anonsta, "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır." ifadesi kullanılacak.

Tatbikat kapsamında, mesajın duyulması halinde güvenli görülen bir yerde, sağlam bir nesnenin yanında ya da altında çökülecek. Sırt, pencerelere dönük şekilde kapanılacak, baş ve boyun, düşme ihtimali olan cisimlerden korunacak. Sarsıntı sona erene kadar, yatak veya oturma grubu gibi ağır ve büyük eşyalara tutunup beklenecek.

12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? 12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA?
Gözler saat 18.57’de! Dev tatbikat GÖZLER SAAT 18.57'DE! DEV TATBİKAT
2 fay hattı konusunda uyardı! Her yıl 3 cm... 2 FAY HATTI KONUSUNDA UYARDI! HER YIL 3 CM...

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