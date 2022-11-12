Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? Deprem tatbikatı neden 18.57’de yapılacak?

Deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? 12 Kasım yani bugün saat 18.57'de ülke genelinde, "Çök, kapan ve tutun" tatbikatı yapılacak. Ülke genelinde aynı anda tatbikat anonsu yayınlanacak ve tüm Türkiye'ye aynı anda SMS gelecek. Bugün yapılacak deprem tatbikatı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, deprem tatbikatı neden 18.57'de yapılacak? Tarihte bugün deprem mi oldu? Saat 18.57 tatbikat için neden önemli? İşte cevaplar...

DEPREM TATBİKATI NEDEN 18.57'DE YAPILACAK?

Ülke genelinde uygulanacka deprem tatbikatının neden 18.57'de yapılacağı merak ediliyor. 12 Kasım 1999 Düzce depremi saat 18.57'de meydana gelmişti. 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla bugün saat 18.57'de tatbikat yapılacak.