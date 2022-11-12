Siren sesi çalacak mı? Toplanma alanlarına gidilecek mi? 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak?
12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? Bugün ilk kez üle tatbikatı yapılacak. Türkiye genelinde olacak 12 Kasım deprem tatbikatının nasıl olacağı merak ediliyor. Bakan Soylu, radyola ve televizyonların tatbikat anonsu geçeceğini, kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj geleceğini bildirmişti. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak? Siren sesi çalacak mı? Toplanma alanlarına gidilecek mi? İşte cevaplar...
12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta başlayacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 12 Kasım'da Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını duyurmuştu. Tatbikatın saat kaçta başlayacağı ve nasıl yapılacağı ise merak ediliyor. Deprem tatbikatı hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 12 Kasım deprem tatbikatı saat kaçta? AFAD deprem tatbikatı nasıl olacak? Siren sesi çalacak mı? Toplanma alanlarına gidilecek mi? İşte haberin detayları...
12 KASIM DEPREM TATBİKATI SAAT KAÇTA?
Türkiye genelinde gerçekleştirilecek 12 Kasım deprem tatbikatı saat 18.57'de yapılacak. Radyolar ve televizyonlarda otomatik olarak anons geçecek. Tatbikat esnasında telefonlara SMS gelecek.
SİREN ÇALACAK MI, TOPLANMA ALANLARINA GİDİLECEK Mİ?
AFAD Başkanı Yunus Sezer katıldığı bir televizyon programında, "Bir siren sesine yer vermeyeceğiz, korkuya neden olmasın diye. Vatandaşlarımızdan sadece 'çök-kapan ve tutun' hareketini bekliyoruz. Toplanma alanlarına gitmelerini bu tatbikatta planlamadık" dedi.
DEPREM SIRASINDA NELER YAPILMALI?
DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;
* Kesinlikle panik yapılmamalıdır.
* Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.
* Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.
* Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.
* Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN
* Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.
* Balkona çıkılmamalıdır.
* Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
* Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.
* Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.
* Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.
* Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.
* Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.
* Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.
* Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.
* Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.
* Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.
DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;
Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.
DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;
Sarsıntı sırasında karayolunda seyir halindeyseniz;
* Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.
* Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.
* Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)
* Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.
METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ:
Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inilmemelidir. Elektriğe kapılabilirsiniz veya diğer hattan gelen başka bir metro yada tren size çarpabilir. Sarsıntı bitinceye kadar metro ya da trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalı, metro veya tren personeli tarafından verilen talimatlara uyulmalıdır.
DEPREM SONRASINDA NELER YAPILMALIDIR?
KAPALI ALANDAYSANIZ;
* Önce kendi emniyetinizden emin olun.
* Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.
* Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın.
* Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.
* Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
* Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.
* Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.
* Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.
* Cadde ve sokakları acil yardım araçları için boş bırakın.
* Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.
AÇIK ALANDAYSANIZ;
* Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.
* Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.
* Önce yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.
* Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.
* Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, hamileler, engelliler- yardımcı olun.
YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ;
* Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
* Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.
* Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.
* El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.
* Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.
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