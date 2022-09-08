Dünyada ilk Türk mühendisler yaptı! Tonlarca ağırlık yıkamadı

Ürettikleri duvarların yaklaşık 30 ton yüklemeye karşın direnç göstere bildiğini aktaran Maraş, "Piyasada kullanılan harçlarla yaptığımız üretim aşamasındaki yüklemede duvar elemanları komple parçalanırken. Bizim ürettiğimiz harçta ise yükleme esnasında yaklaşık 28 tona kadar dayanım gösterdi. Dayanım gösterdikten sonra da herhangi büyük çatlaklar yerine ince kılcal çatlaklar oluştu. Özellikle savunma sanayisinde sınır hattındaki güvenlik duvarlarında bu harçların kullanılmasıyla birlikte yapı elemanı herhangi bir şekilde tamir edilemeyecek. Bizim yaptığımız harçla kılcal çatlaklar hızlı bir şekilde tamir edilerek sınır hatlarındaki güvenlik sağlanacak. Yaptığımız çimentosuz harçlarda atık malzeme dediğimiz demir çelik fabrikalarında olan yüksek fırın cürufunu kullandık. Bu tamamen atık kaynaklı bir malzemedir. Bunu çimento yerine alternatif olarak kullandık. Daha sonra bunları birleşim aşamasında solisyonumuzu hazırlayarak ve harcın sünek bir yapı kazanması içinde liflerimizi kullandık. 3 farklı tipte sentetik lifler kullandık. Sentetik liflerimiz özellikle iplik üretim aşamasında ham madde olarak kullanılmaktadır. Biz de bunu inşaat sektöründe bu şekilde harçlar arasında esnek bir harç üretmeye çalıştık'' ifadelerini kullandı.