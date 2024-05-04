'Büyü'k vurgun! Şarkıcı kardeşi de işin içinde çıktı: Maaş bağlayıp klip çektirdi
Almanya'da kendisini medyum olarak tanıtarak büyü yalanı ile iş kadını Nurcan B.'yi 175 milyon lira dolandıran cinci Serkan Ö.'nün, şarkıcı olan üvey kardeşine de maaş bağlayarak klip çektirdiği ortaya çıktı.
Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende ölüm büyüsü var" diyerek işkadını Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca yaklaşık 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, talihsiz kadından para alabilmek için hemen her yola başvurduğu ortaya çıktı.
KARDEŞİM BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKTI
Nurcan B., "Serkan Ö., tek başına hareket etmiyordu. Beni dolandırmak için annesi Falcı Esma ve üvey kardeşi şarkıcı Özay Günay'ı da kullandı. Bana, 'Sana içirdiğim suyu alıyorum, kurşun döküyorum, İran'a gidiyorum, büyüyü bozuyorum. Kardeşim de büyüyü bozmam için işini bıraktı, bana yardım ediyor. Bazı masraflar ve büyüyü bozmak için gereken şifalı bitkiler alması için ona düzenli para göndermen gerekiyor' dedi.
KLİP BİLE ÇEKTİLER
Gönderemeyeceğimi söyleyince, 'Para mı önemli ailen mi önemli, sabah torununun uyanamadığını düşünsene' cevabını verdi. Çaresizce, Özay Günay'ın hesabına, maaş öder gibi, 193 Euro ile 250 Euro arasında düzenli para gönderdim. Gönderdiğim para, 1 milyon TL'yi buldu. Almanya'da sattığım evin parasını da kendi ellerimle Antalya'da teslim ettim. Ordu'ya döner dönmez iki lüks otomobil satın aldılar. Kardeşine klip çektiler, o klipteki araba bile benim paralarımla alındı. Beni çaresiz bıraktılar ve şahsiyetimle oynadılar" dedi.
175 MİLYONLUK ÖLÜM BÜYÜSÜ VURGUNUNDA ŞOK DETAY
Sabah'ın haberine göre Özay Günay ise "Nurcan B. ile ağabeyim aracılığıyla tanışmıştım. O dönemde Erzincan Üniversitesi Büro Yönetimi ve Sekreterlik öğrencisiydim. Parayı bana burs olarak gönderiyordu. Kur artışı nedeniyle rakam büyük görünüyor ama o parayla yurt masrafımı bile zor ödüyordum. İddialarla ilgili bilgim yok" dedi.
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