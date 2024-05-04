’Büyü’k vurgun! Şarkıcı kardeşi de işin içinde çıktı: Maaş bağlayıp klip çektirdi

KARDEŞİM BÜYÜYÜ BOZMAK İÇİN İŞİNİ BIRAKTI

Nurcan B., "Serkan Ö., tek başına hareket etmiyordu. Beni dolandırmak için annesi Falcı Esma ve üvey kardeşi şarkıcı Özay Günay'ı da kullandı. Bana, 'Sana içirdiğim suyu alıyorum, kurşun döküyorum, İran'a gidiyorum, büyüyü bozuyorum. Kardeşim de büyüyü bozmam için işini bıraktı, bana yardım ediyor. Bazı masraflar ve büyüyü bozmak için gereken şifalı bitkiler alması için ona düzenli para göndermen gerekiyor' dedi.