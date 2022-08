Son dakika: Uşak’ta iplik fabrikasında yangın

Uşak Belediyesi ve çevre ilçelerdeki itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahale ettiğini aktaran Ergün, şöyle konuştu:

"İplik ve kullanılan hammadde yangına çok elverişli, ortam sıcak. Open-end kısmında çıktığı söyleniyor ama çıkış sebepleri daha sonra itfaiye tarafından belirlenecek. Şu an bizim öncelikli amacımız yangını söndürmek. Yangın devam ediyor hala. Herhangi bir can kaybımız yok. En büyük sevinç kaynağımız o şu anda. İnşallah bir an önce söndürmek için uğraşıyoruz."