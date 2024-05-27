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Mersin'de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı... | İşte o otobüsün son hali

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin dehşet anlarını anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, katliama neden olan otobüsün yanından detayları aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:29
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Mersin’de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı...

Türkiye'yi yasa boğan kaza dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde yaşandı.


Adana'ya giden yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

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Mersin’de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı...

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı.

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Mersin’de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı...

Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Mersin’de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı...

'BİR ARACI SOLLADIK VE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİK'
Korkunç kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin, o anları şöyle anlattı: "Mersin istikametinden Adana istikametine gidiyorduk, hava yağışlıydı. İşte bir anda karşı taraftan otobüsün takla atarak geldiğini gördüm.

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Mersin’de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı...

Aracı dayım kullanıyordu zaten, ben yolcu konumundaydım. Otobüsün muavininin kazadan sonra, 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum.