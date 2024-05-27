Mersin'de katliam gibi kaza! Görgü tanığı dehşet anlarını anlattı: Muavinden solladık itirafı... | İşte o otobüsün son hali

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsünün karşı şeride geçip kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazaya tanık olan 41 yaşındaki Murat Şahin dehşet anlarını anlattı. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, katliama neden olan otobüsün yanından detayları aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber İHA Giriş Tarihi: 27.05.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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