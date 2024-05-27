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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20'de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Mayıs ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları için yeni fırsatlarla geldi. Çeşitli bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere çekici nakit promosyonlar sunarak 31 Mayıs tarihine kadar başvuruları bekliyor. Emekliler için sunulan bu teklifler, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.

Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:28
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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve maaş hesaplarını daha avantajlı bir bankaya taşımak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor.

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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Emekliler, bu fırsatları değerlendirerek, hem ekonomik destek elde edebilir hem de çeşitli bankacılık hizmetlerinden yararlanabilir. Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olan bu promosyonları kaçırmamak için ilgili bankaların web siteleri, şubeleri veya müşteri hizmetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Bankalar ve Sundukları Promosyon Detayları

ING Bank

Promosyon Miktarı: Toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon.

Ekstra Avantajlar: Ayda 3 kez ücretsiz EFT ve havale, %53,00'ye varan günlük faiz oranları.

Müşteri Olma Kolaylığı: ING banka hesabına online başvurular mümkün.

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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

İş Bankası

Promosyon Miktarı: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon.

Ekstra Avantajlar: Kredi kartı aidatı yok, ayda 2 kez ücretsiz diğer banka ATM'lerinden nakit çekim.

Müşteri Olma Kolaylığı: Detaylı bilgi ve başvuru için İş Bankası şubeleri ve internet bankacılığı hizmetinizde.

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10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20’de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Yapı Kredi

Promosyon Miktarı: 18.000 TL'ye varan promosyon.

Ekstra Avantajlar: EFT/havale işlemlerinde ücret politikası, %49,00'a varan günlük faiz oranları.

Müşteri Olma Kolaylığı: Yapı Kredi şubelerinden veya online platformlardan başvuru yapılabilir.