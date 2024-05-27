10.000 TL ve üstü maaş alana taze tablo çıkarıldı! Emekliye müjdeli duyuru saat 15.20'de yapıldı! SSK BAĞKUR emeklisine jest geldi

Mayıs ayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı bankalar tarafından sunulan emekli promosyonları için yeni fırsatlarla geldi. Çeşitli bankalar, emekli maaşlarını kendi hesaplarına taşıyan müşterilere çekici nakit promosyonlar sunarak 31 Mayıs tarihine kadar başvuruları bekliyor. Emekliler için sunulan bu teklifler, ekonomik destek sağlamanın yanı sıra pek çok avantajı da beraberinde getiriyor.