Sosyal medya fenomeni Arya Arda Bektaş hakkında dolandırıcılık iddiası! 787 bin lirayı hortumladı savcılık soruşturma başlattı
Tıpkı Dilan Polat ve Engin Polat çifti gibi güzellik merkezleri açan sosyal medya fenomeni görünümlü travesti Arya Arda Bektaş'ın kendilerine franchise güzellik merkezi kurarak iş teklifi yaptığını iddia eden 2 kişi 787 bin lira dolandırıldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024
15:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
15:48
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından fenomenler hakkındaki suçlamalar artıyor. Dolandırıcılık kervanına katılan fenomenlerden biri de ünlü fenomen Arya Arda Bektaş oldu. Rukiye A. İsimli kişi, Arya Arda Bektaş'ın kendisini dolandırdığını ifade ederek şikayetçi oldu.
"GÜVEN KAZANDI" Dilekçede Rukiye A, ve Sema N, Arya Arda Bektaş'ın kendilerine İnstagram'da 550 binden fazla takipçisi olduğunu, sosyal medyada milyonlarca izlenip, insanların kendisine makyaj yapmak için sıraya girdiğini belirterek birlikte franchise zinciri kurarak iş teklifinde bulundu. Sözleşme imzalayıp ilk franchise alan kişiler olunduğu takdirde 5 yıl boyunca kendisinden makyaj talep eden takipçilerine ve müşterilerine makyaj işlemini yapacağını, başka bir yerde makyaj işlemi yapmayacağı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre teklifi kabul eden Rukiye A. ve Sema N. franchise sözleşmesini imzalayarak kabul etti. Dilekçede mağdur kişilerin iş yeri açılmamışken avans niteliğinde paralar istendiği, 32 defada Arya Arda Bektaş'ın hesabına 787 bin TL para gönderildiği, banka dekontlarının mevcut olduğu ifade edildi.
Rukiye A. ve Sema N. dolandırıldıklarını 5 yıllık sözleşmenin 6. ayında telefonlarına gelen franchise hakkının ve sözleşmenin tek taraflı feshedildiği mesajıyla öğrendi. Arya Arda Bektaş'la iletişim kurmak isteyen mağdurlar, fenomene ulaşamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI Dilekçede fenomenin işlediği suçun nitelikli dolandırıcılığa girdiğini, Arya Arda Bektaş'ın açmış olduğu "Arda Bektaş Professional Makeup Studio Kozmetik Ürünler San. Tic. A.Ş" ticaret ünvanlı, vergi numaralı, Kağıthane'de bulunan anonim şirketin hissedarı ve yöneticisi olarak bu şirketin ticari faaliyeti çerçevesinde dolandırıcılığı yaptığı kaydedildi.