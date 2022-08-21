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İzmir’de plastik fabrikasında yangın çıktı! Büyük çapta maddi hasar oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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İzmir’de plastik fabrikasında yangın çıktı! Büyük çapta maddi hasar oluştu

İzmir’in Buca ilçesindeki bir plastik fabrikasında yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, fabrikada ciddi oranda maddi hasar oluştu.

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