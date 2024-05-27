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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Gündeş'in hiç görüşmediği kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:54
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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

Ebru Gündeş hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. Gündeş'in babası Remzi Gündeş'in, Ebru'nun annesiyle yaptığı evlilikten sonra sürpriz bir şekilde başka bir evlilik yaparak otuzlu yaşlarında bir kız çocuğuna sahip olduğu bilgisi, duyanları şoke etti.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yıllar sonra ortaya çıkan kız kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi! Remzi Gündeş'in, Ebru Gündeş'in annesiyle evliliğinden sonra bir evlilik daha yaparak otuzlu yaşlarında bir kız çocuğuna sahip olduğu bilgisi, hayranlarını şoke etti.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Murat Özdemir ile dünyaevine giren sanatçının kız kardeşi Aslıhan Gündeş Akça, uzun yıllardır ablasıyla hiçbir şekilde görüşmemiş.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

İddialara göre, Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş ile iletişime geçmek için sosyal medya aracılığıyla birçok mesaj göndermiş, ancak hiçbir zaman cevap alamamış.

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Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

İşte başta Ebru Gündeş olmak üzere ünlülerin kardeşleri...