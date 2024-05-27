Ebru Gündeş’in kız kardeşi yıllar sonra ortaya çıktı! Kimse bilmiyordu! Aslıhan ablasının kopyası...

Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü şarkıcı bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Gündeş'in hiç görüşmediği kardeşini görenler şaştı kaldı. Aslıhan Gündeş Akça, ablası Ebru Gündeş'e olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Ebru Gündeş'in sır gibi sakladığı kardeşi...

