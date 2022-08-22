Kayseri Şeker Fabrikası'nda korkutan yangın!
Kayseri Şeker Fabrikası'nın su soğutma kulesinde kaynak çalışması esnasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü
Merkez Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Kayseri Şeker Fabrikası'nın su soğutma kulesinde yapılan kaynak çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışması sonucu söndürülürken soğutma kulesi ise kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili açıklama yapan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, can kaybı olmamasının olayın sevindiren yanı olduğunu belirterek, "Bu tamamen işletmenin dışında su soğutma kulesinde olan bir yangın. Burası zaten çok eski bir bina. Ahşap ve plastikten oluşan bir yapı. Herhalde kaynak çalışması yapılırken bir kıvılcımın sıçraması sonucu yangının meydana geldiğini düşünüyoruz. Tabi ahşap ve plastik yapı olduğu için yangında çok hızlı bir gelişme oldu." dedi.
Akay açıklamasına şu sözlerle devam etti;
"Bizim itfaiyemizin müdahalesi ile oradaki personelimiz yangından kurtarıldı. Arkasından da yangını söndürme çalışmaları yapıldı. Şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangın tamamen söndü. Fabrikamızın genelinde herhangi bir yangın söz konusu değil. Zaten Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralanmamız söz konusu değil."
"Onun için bununla 'geçmiş olsun' diyoruz. Kayseri Şeker nazara geldi herhalde. Başka türlü izah edemiyorum. Çünkü biz her türlü güvenlik tedbirini alan bir kuruluşuz. Tabi en küçük dikkatsizlik böyle sonuçlar ortaya çıkarabiliyor"
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