27 Mayıs 2024, Pazartesi
Korhan Berzeg toprağa verildi! Kafatası ve 12 kemik...
Balıkesir'de kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü ortaya çıkan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan kafatası ve kemiklerinin incelemesi tamamlandı. İki parça halinde bulunan kafatası ile 12 kemiğin Berzeg'e ait olduğu belirlendi. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, ölüm nedeni belirlenemeyince, jandarma tarafından özel olarak alınan kemikler, bugün Berzeg'in ailesine teslim edildi. Tabuta konulan kemikler, kırsal Armutlu Mahallesi'nde, toprağa verildi.
Giriş Tarihi: 27.05.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 15:47
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