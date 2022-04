Son dakika: Başak Cengiz’i vahşice katletmişti! İşte Can Göktuğ Boz’a verilen ağırlaştırılmış müebbetin gerekçesi

İstanbul Ataşehir'de Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 5 hapis cezasının gerekçesi belli oldu. Gerekçeli kararda birçok önemli noktaya değinirken özellikle kadınların sokakta özgürce yürüyebilmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Kararda katil Can Göktuğ Bozdoğan'ın sırf öldürmüş olmak için Başak Cengiz'i öldürdüğüne vurgu yapılırken, gerçekleştirdiği cinayetle toplum barışını bozduğu ifade edildi. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre kararda, "Maktulün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde her vatandaş ve bilhassa her kadının sahip olduğu 'sokakta yürümekten' ibaret eyleminin; sanığa karşı elem uyandıran ve hukukça kınanabilir bir niteliği bulunmadığından sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer yok" şeklinde yüreklere su serpen ifadeler kullandı.