Samuray kılıcıyla Can Göktuğ Boz tarafından öldürülen Başak Cengiz cinayeti davasının ardından acılı aile konuştu

"BU DÜNYANIN DAVASI, VATANIMIN DAVASI"

Öyle bir karar çıkacak ki örnek karar olacak. Bunun için hepinizin bugün olduğu gibi arkamızda durmanız lazım. Bu bizden çıktı, bu dünyanın davası. Vatanımın davası. Bu kadınların davası. Sırf savunmasız ve kadın oluşu yüzünden hayattan koparılmasana duyarsız olmayın" ifadelerini kullandı.

SANIK AVUKATINDAN ADLİ TIP RAPORUYLA ÇELİŞEN YENİ RAPOR

Duruşmada mahkeme tarafından sanık Can Göktuğ Boz'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan alınan raporda cezai ehliyetinin tam çıktığı belirtildi. Müşteki avukatı, "Bizim davada araştırılmasını istediğimiz başka husus yoktur. Adli tıp kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun ayrıntılı bir raporu vardır. Bu nedenle biz son sunulan hastane raporunun ve özel mütalaanın mahkeme tarafından dikkate alınmamasını istiyoruz. Sanık avukatının sunduğu raporlar davayı ertelemeye yöneliktir" dedi.