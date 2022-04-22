Tüm gözler mahkemeden çıkacak kararda! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz davasında rapor çıktı!
Türkiye 28 yaşında vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri Türkiye'nin boğazını düğümledi. Katil Can Göktuğ Boz'un avukatı 'akli dengesi yerinde değil' dese de Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora göre Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebinin kabulüne, sanığın kullandığı ilacın etkisi bakımından uzman tarafından rapor aldırılmasına, sanık avukatının yeniden rapor alınması talebinin de kabulüne karar vererek ertelediği duruşma bugün görüldü. Merakla beklenen rapor çıktı. Peki mimar Başak Cengiz cinayeti davasında neler oldu? İşte detaylar...
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