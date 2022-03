Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

Türkiye 28 yaşında vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri Türkiye'nin boğazını düğümledi. Katil Can Göktuğ Boz'un avukatı 'akli dengesi yerinde değil' dese de Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora göre Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takipçisi olduğu ve açıklamalarında değindiği vahşi cinayetin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksiklerinin giderilmesi için ertelenen duruşma yarın görülecek. Başak Cengiz cinayeti davasında neler oldu? İşte detaylar…