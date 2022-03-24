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Haberler Galeri Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

Türkiye 28 yaşında vahşice katledilen mimar Başak Cengiz'e ağladı. Genç mimar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Dehşete düşüren cinayetin görüntüleri Türkiye'nin boğazını düğümledi. Katil Can Göktuğ Boz'un avukatı 'akli dengesi yerinde değil' dese de Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan rapora göre Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da takipçisi olduğu ve açıklamalarında değindiği vahşi cinayetin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksiklerinin giderilmesi için ertelenen duruşma yarın görülecek. Başak Cengiz cinayeti davasında neler oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.03.2022 13:24 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 13:24
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Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

9 Kasım 2021'de Türkiye'yi yasa boğan en vahşi kadın cinayetlerinden biri işlendi. Genç mimar Başak Cengiz işten çıkıp eve giderken Ataşehir'de Can Göktuğ Boz adlı cani tarafından 'sadece kadın' olduğu için samuray kılıcıyla katledildi. Bu vahşet Türkiye gündemine otururken katil Boz'un yargılanma süreci devam ediyor. Eksiklikleri tamamlanması için ertelenen duruşma yarın görülecek. Peki Başak Cengiz davasında neler yaşandı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

SAMURAY KILICI CİNAYETİ- BAŞAK CENGİZ DAVASI

Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz hakim karşısında, şizofren olduğunu ve şeytanın kendisinden birini öldürmesini istediğini söyledi.

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Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

Mahkeme başkanı, sanık avukatının talebi üzerine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nca rapor hazırlandığını, raporda da 'Sanık cezaevinde olmayıp akıl hastanesinde olmalı' şeklinde görüş bildirildiğini söyledi. Sanık avukatı duruşmanın kapalı yapılmasını talep ederken mahkeme reddetti.

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Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

"ŞEYTAN BANA 'DIŞARI ÇIK İNSAN ÖLDÜR, SUÇ İŞLEMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ "

Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, savunmasında "Ben şizofren hastasıyım, kafamdaki seslerde şeytan sürekli konuşuyor. Şeytan bana suç günü 'Dışarı çık insan öldür. Suç işlemezsen seni öldürürüm' dedi. Kafamın içerisinde şeytan beliriyor, görüntü ve siluet görüyorum. Ben daha öncesinde hastalıklar geçirmiştim sonrasında uyuşturucu ve bonzai kullandım. Doktor bana 'Ölebilirsin, beyin hücrelerinde azalma var' dedi. Çok tehlikeli bir hastalığım var. Çok pişmanım, özür dilerim" dedi.

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Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

"KAÇ KILIÇ DARBESİ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Sanık Boz, olayda kullandığı kılıcı 1 yıl önce aldığını, olayda cinsiyet ayrımı yapmadığını iddia etti. Mahkeme başkanının evinde çok sayıda kılıç bulunduğunu hatırlatması üzerine Boz, "Kalitelisini bulana kadar kılıç almaya devam ettim, ondan çok kılıcım var. Kaç kılıç darbesi vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.