Türkiye bu mahkemeden çıkacak kararı bekliyor! Ataşehir’de sokakta yürürken Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in davası yarın

"ŞEYTAN BANA 'DIŞARI ÇIK İNSAN ÖLDÜR, SUÇ İŞLEMEZSEN SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİ "



Tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, savunmasında "Ben şizofren hastasıyım, kafamdaki seslerde şeytan sürekli konuşuyor. Şeytan bana suç günü 'Dışarı çık insan öldür. Suç işlemezsen seni öldürürüm' dedi. Kafamın içerisinde şeytan beliriyor, görüntü ve siluet görüyorum. Ben daha öncesinde hastalıklar geçirmiştim sonrasında uyuşturucu ve bonzai kullandım. Doktor bana 'Ölebilirsin, beyin hücrelerinde azalma var' dedi. Çok tehlikeli bir hastalığım var. Çok pişmanım, özür dilerim" dedi.