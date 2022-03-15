Özge Binnur’un 6. kattan düşerek ölümünün ardından sevgili detayı ortaya çıktı! 6 sayfalık not bırakmış
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, yaşamını yitirdi. Konuya ilişkin harekete geçen emniyet güçleri Oruç’un ölmeden birkaç saat önce sevgilisi ile Avcılar’da bir AVM’de buluştuğunu burada bir tartışma yaşadıklarını tespit etti. İşte detaylar…
İddiaya göre Özge Binnur Oruç, son olarak sevgilisi R.Ş.S.'den ayrıldıktan sonra onu telefon ile arayıp hakkını "helal et" dedikten intihar ettiği öne sürüldü. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları devam ederken genç kızın cenazesi adli tıp kurumundan alındı. Cenazenin otopsi işlemlerinin sona ermesinin ardından anne Nefise Oruç ve baba Ferhat Oruç cenazeyi teslim aldı. Yaşanan olayla alakalı konuşan acılı aile, kızlarının neşe dolu biri olduğunu söyledi. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını dile getirdi.
ÖZGE NEDEN AŞAĞI DÜŞTÜ?
Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü. Kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.
"BAK NASIL ATLIYORUM"
Öte yandan konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Oruç'un hayatını kaybetmeden birkaç saat önce erkek arkadaşı ile Avcılar'da bir AVM'de buluştuklarını ve burada kıskançlık yüzünden kısa bir tartışma yaşadıklarını belirledi. İddiaya göre Oruç tartışmanın ardından ayrıldı ve giderken "Bak nasıl atlıyorum" diye erkek arkadaşına bir mesaj attığı öne sürüldü.
"HAKKINI HELAL ET"
Erkek arkadaşı R.Ş.S.'nin ise hemen 112'yi arayarak kız arkadaşından haber alamadığını ve intihar etmesinden korktuğunu söylediği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan R.Ş.S. ifadesinde bir süre sonra beni aradı hakkını helal et dedi sonra haber alamadım dediği öğrenildi. Oruç'un evde tek başınayken hayatına son verdiği iddia edilirken polisin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.
"19 YILLIK ÖMRÜNÜ 2 AY İÇİN Mİ KAPATTI?"
Oruç'un cenazesi ailesi tarafından adli tıp kurumundan alındı. Anne Nefise Oruç, kızının geride 6 sayfalık not bıraktığını söyledi. Anne Nefise Oruç, "Dün öğlen 'anne beni işten çağırdılar, gidiyorum' dedi. Tamam kızım dikkat et dedim. Sonra sürekli aradım cevap vermedi. Akşam 16.00'dan sonra arkadaşı aradı, 'Özge eve geldi mi' diye sordu. Ben de hayır dedim. Aynı işyerinde değil misiniz onu görmen lazım, niye evi aradın dedim. Sonra kızımı tekrar defalarca aradım hiç cevap vermedi. İçime bir ateş düştü. Bana hiç kimse haber vermedi. Benim çocuğum 4 saat orada kalmış. Benim çocuğumun arkadaşlarının hepsi bir şey biliyormuş demek ki. Çocuğum neşeliydi, öyle biri değildi. İş yerine gidip arkadaşlarıyla vedalaşmış. 2 aylık bir aşkla olacak olay değil. Kendini oradan aşağı atıp intihar edecek bir kız değildi. Not yazmış, ablası okudu. Ne annesini saymış ne babasını saymış. O çocuğun abisinin sevgilisine yazmış yazıyı. Benim yavrum annesini babasını unutmuş. Sanki ona bir şey içirmişler gibi dünyaya kapatmış kendini. 19 yıllık ömrünü 2 ay için mi kapattı. Benim evimin çiçeğiydi. Yükseklik korkusu vardı, yukarıdan aşağıya bakamıyordu." dedi.
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