Muğla’da feci kaza! Seher Kuşgöz yaya geçidinde beklerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Kuşgöz, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kuşgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.