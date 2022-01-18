Muğla'da feci kaza! Seher Kuşgöz yaya geçidinde beklerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde kırmızı ışığı bekleyen 24 yaşındaki Seher Kuşgöz, kazaya karışan otomobillerden birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kuşgöz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte kaza anına ilişkin görüntüler...
YOLUN KARŞISINDA BEKLEYEN SEHER KUŞGÖZ HAYATINI KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Hilmi M.'nin kullandığı 48 LY 561 plakalı otomobil, Karaçulha Mahallesi Mezarlık Kavşağı'nda, Ali K. idaresindeki 48 HA 696 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Hilmi M. yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmek için bekleyen Seher Kuşgöz'e (24) çarptı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Kuşgöz, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kuşgöz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki otomobilin çarpışma anının yer aldığı görüntülerde, savrulan otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı an be an görülüyor.
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