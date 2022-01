Muğla’da feci kaza! Seher Kuşgöz yaya geçidinde beklerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İki otomobilin çarpışma anının yer aldığı görüntülerde, savrulan otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptığı an be an görülüyor.