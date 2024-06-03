"Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun! Yüzlerce kişi nasıl dolandırıldı? Mağdurların parası geri ödenecek mi? Tüm cevaplar A Haber'de!
Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında yazar Aşkım Kapışmak da bulunuyor. Şebekenin sözde kripto varlık alım-satım platformu ile mağdurlardan 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, A Haber ekranlarında akıllardaki birçok soruyu cevapladı.
Ankara 21 ilde, Smart Trade Coin isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır risk ile yüksek kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen kişilere yönelik Sibergöz-42 operasyonu düzenlenmişti.
152 şüpheliye yönelik operasyonda, 127 şüpheli gözaltına alınmıştı.
YAZAR AŞKIM KAPIŞMAK DA GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında, yazar Aşkım Kapışmak da İstanbul'da gözaltına alınmıştı.
TÜM SORULARIN CEVAPLARI A HABER'DE!
Yaşanan gelişmelerin ardından Kripto Para Uzmanı Helin Çelik, A Haber ekranlarında gündemdeki tüm soruları cevapladı.
Kripto Para Uzmanı Helin Çelik'in açıklamalarında yer alan satır başları:
Yatırımcılarla da görüşme sağladım. Kolay kazanç ile yüksek getiri… Bu finansal piyasaların hiçbir alanında, hiçbir finansal enstrümanda yaşanmayacak bir şey.
Ne yazık ki kripto paralar söz konusu olduğu zaman, bu söylemlerle daha fazla kullanıcıyı bünyelerine çekebiliyorlar.
Çünkü, bot yazılımları var. Kendi sistemleri üzerinden fiyatları yükseltip düşürebiliyorlar. Bot hesap olmasa dahi, yüklü bir bakiyesi olan hesap üzerinden alım-satım emirleri girerek tahtalar yönetilebiliyor.
Şimdi bir grup insan, 2018'den beri periyodik olarak farklı farklı kripto para birimleri çıkartarak bu mevzuyu bu noktaya getirmişler. En sondaki vurgun ise Smart Trade Coin'de yaşanıyor. Bundan önce de 6 tane farklı kripto para birimde aynı vaziyet işlenmiş.
Daha fazla kullanıcıyı bünyelerine çekmek için de daha çok yayılmak durumundalar. Dolayısıyla bu noktada ünlü isimler ve yayın organları kullanılabiliyor.
Kripto para birimi çıkarak saadet zincirine dönüştürdüler ve yayılmacı bir politika sergilediler. Ben buradaki kaybın 1 milyar doların üzerine olduğunu düşünüyorum.
Normal bir insanın bot hesapların farkında olması mümkün değil.
MAĞDURLARIN PARASI GERİ ÖDENECEK Mİ?
Mağdurların mağduriyetinin giderilmesi konusuna gelecek olursak, bu bir zaman alabilir. Daha önce de yaşadık bunu.
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