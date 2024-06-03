"Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun! Yüzlerce kişi nasıl dolandırıldı? Mağdurların parası geri ödenecek mi? Tüm cevaplar A Haber'de!

Şimdi bir grup insan, 2018'den beri periyodik olarak farklı farklı kripto para birimleri çıkartarak bu mevzuyu bu noktaya getirmişler. En sondaki vurgun ise Smart Trade Coin'de yaşanıyor. Bundan önce de 6 tane farklı kripto para birimde aynı vaziyet işlenmiş.

Daha fazla kullanıcıyı bünyelerine çekmek için de daha çok yayılmak durumundalar. Dolayısıyla bu noktada ünlü isimler ve yayın organları kullanılabiliyor.