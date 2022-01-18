Muğla'da feci kaza! Seher Kuşgöz yaya geçidinde beklerken yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde kırmızı ışığı bekleyen 24 yaşındaki Seher Kuşgöz, kazaya karışan otomobillerden birinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kuşgöz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte kaza anına ilişkin görüntüler...