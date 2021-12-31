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WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!

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Giriş Tarihi: 31.12.2021
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WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!

Sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oluyor. Yeni yılın tüm coşkusuyla yaşanacağı yılbaşı gecesinde sevgililer de birbirlerine romantik ve duygusal mesajlar göndermek istiyor. Sizler için derlediğimiz 2022 sevgiliye özel yılbaşı mesajlarını haberimizde bulabilir ve sevgilinize romantik bir sürpriz yapabilirsiniz. İşte; sevgiliye yeni yıl mesajları!

Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri! 2022 sevgiliye yılbaşı mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. WhatsApp'tan sevgiliye yılbaşı mesajları göndermek isteyenler için bir birinden güzel mesajlar haberimizde yer alıyor. Romantik ve duygusal mesajlarla sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. İşte; 2022 sevgiliye yılbaşı mesajları ve birbirinden güzel sözler!

Sevgiliye, anneye, babaya, arkadaşlara yılbaşı mesajları 2022! SEVGİLİYE, ANNEYE, BABAYA, ARKADAŞLARA YILBAŞI MESAJLARI 2022!
Yılbaşı mesajları 2022! En güzel yeni yıl kutlama mesajları sözleri! YILBAŞI MESAJLARI 2022! EN GÜZEL YENİ YIL KUTLAMA MESAJLARI SÖZLERİ!

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI!

Sen başıma gelen en güzel şeysin. Ve sen gelecek yıl içine alacağım en iyi şeysin. Yeni Yılın Kutlu Olsun!

Bu harika yıl sona erse bile, seninle daha uzun yıllar geçirmek istiyorum. Her eskiyi yeni bir yıl takip ettiği sürece seni sevmek istiyorum. Her zaman ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Mutlu yıllar tatlım!

Seninle harika bir yıl geçirdim. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek için sabırsızlanıyorum. Bana yaşattığın tüm büyülü anlar için sana teşekkür etmek istiyorum. Sana harika bir yeni yıl ve mutlu bir yeni yıl diliyorum, canım!

Hayatımızın harika bir yılına daha veda ediyoruz. Ama yaptığımız anılar hep bizimle kalacak. Mutlu Yıllar 2022!

Yeni yılda; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez... Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine... Mutlu seneler!

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her zorluğa! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara... Seni hep seveceğim sonsuzluğum....

Yine bir yıl başı geldi. Bu yıl başı sevdikleriniz ile mutlu huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve senenizin aynı güzellikte geçmesini diliyorum.

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan , arkadaşlarına güven, sevgine sarıl.. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu seneler olsun!

Ben biliyorum ki yeni yılda da yine seninle olduğum sürece hep renkli ve gülümseten anılar biriktireceğim. Ben biliyorum, seni ömrümün sonuna dek aynı aşkla seveceğim. İyi seneler sevgilim.

Hayatıma yeniden hoş geldin aşkım... Seninle geçirdiğimiz ilk yılbaşında yanımda oluşun hala aklımda. Sen benim en güzel dünyam, sen benim her şeyimsin. Geleceğe dair en şahane umudum, en büyük mutluluğumsun. Kalplerimiz hep bir, yolumuz aşkla dolu olsun. Seni çok seviyorum Mutlu Seneler Olsun.

Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

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