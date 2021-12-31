WhatsApp’tan sevgiliye yılbaşı mesajları 2022! Romantik duygusal yeni yıl mesajları sözleri!

SEVGİLİYE YILBAŞI MESAJLARI!

Sen başıma gelen en güzel şeysin. Ve sen gelecek yıl içine alacağım en iyi şeysin. Yeni Yılın Kutlu Olsun!

Bu harika yıl sona erse bile, seninle daha uzun yıllar geçirmek istiyorum. Her eskiyi yeni bir yıl takip ettiği sürece seni sevmek istiyorum. Her zaman ve sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Mutlu yıllar tatlım!