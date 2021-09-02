Katledilen Azra’nın haberini arkadaşları yazdı: Bazı yazılar kalemle bazıları da gözyaşlarıyla yazılır

'CANIMIZDAN CAN GİTTİ'

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nün Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman da bu olayın fakültedeki herkesi çok üzdüğünü belirterek, "Azra Gülendam Haytaoğlu tüm öğrencilerimiz gibi sevdiğimiz öğrencilerimizden biriydi. Haberi aldığımız andan itibaren olayla ilgili bilgi almaya çalıştık, ama maalesef sonunda acı haberi almış olduk. Fakültemiz 20'nci yılına girdi, bu süreçte yaşadığımız en acı olay. Bu olay hepimizi derinden sarstı. Canımızdan can gitti, fakültemizin bir parçası eksilmiş gibi hissediyoruz. Olayın kendisi zaten yeterince üzücü. Medyanın olayı ele alışı ve yansıtış biçimi de fakülte olarak bizi üzdü" dedi.

OKUMA SALONUNA AZRA'NIN İSMİ VERİLECEK

Öğrencilerinin yalnızca başarıları ve mutluluklarıyla haber olmasını istediklerini söyleyen Doç. Dr. Karaduman, "Öğrencilerimize belli değerler katmak için buradayız. Biz öğrencilerimiz haber yapsınlar diye eğitiyoruz, haber olsun diye değil. Eğer haber oluyorlarsa da başarıları ve mutluluklarıyla haber olsunlar. Fakültemizin 20 yıllık Akdeniz İletişim Gazetesi isimli gazetemiz var. Aslında bu sayımızı bitirmiş ve baskı aşamasındaydık. Bu haberi aldıktan sonra baskıyı durdurduk ve yeni sayımızı Azra'ya adamak istedik. Azra'yı hiç unutmayacağız, diğer taraftan da bu gazeteyle yaşatacağız. Azra'nın isminin fakültemizdeki okuma salonuna verilmesi kararlaştırıldı. Bundan sonra Azra hep bizimle olacak. Ben burada olduğum sürece hiçbir öğrencimiz onu bilmeden onun mücadelesini bilmeden mezun olmayacak" diye konuştu.

'BAZI YAZILAR KALEMLE BAZILARI GÖZYAŞLARIYLA YAZILIR'

Öğrencilerinin yaşadıkları sorunları kendileriyle paylaşmaları ve hep birlikte çözüm yolu arayabilecekleri konusunda çağrıda bulunan Doç. Dr. Karaduman, "Azra çok insancıl ve arkadaş canlısı bir kişi olduğu için arkadaşları tarafından çok seviliyordu. Arkadaşlarıyla güçlü bağları vardı. Bu olay onları da derinden etkiledi. Zaten bu gazeteyi hazırlamada arkadaşları ön ayak oldu ve bütün bu aşamaları onlar anlatıp yazdı. Bazı yazılar kalemle, bazıları gözyaşlarıyla yazılır ve okunur. Gazetemizin bu sayısı gözyaşlarıyla da olsa arkadaşları tarafından onu yaşatmak için hazırlandı" dedi.