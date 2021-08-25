Son dakika: Maltepe’de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye personeli gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.