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Son dakika: Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2021 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021
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Son dakika: Maltepe’de 5 aylık bebeğini rehin alan kişi gözaltında

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe’de boşanma aşamasındaki karısıyla yaşadıkları tartışma sonucu evinde yangın çıkararak 5 aylık bebeğini rehin alan şüpheli, ekiplerin ikna çalışması sonucu teslim oldu. Olay anında bıçak ve çam kırıkları ile kendisine zarar veren şüpheli, hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de boşanma aşamasındaki karısıyla tartıştıktan sonra 5 aylık bebeğini bıçakla rehin alan kişi, polislerce ikna edilip teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri ile sağlık ve itfaiye personeli gönderildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.

GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli Baki Ü., Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir ve diğer polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu 5 aylık bebeğini ve olayda kullandığı bıçağı polise bırakarak teslim oldu.

Gözaltına alınan ancak olay anında bıçak ve cam kırıkları nedeniyle kendisine zarar veren şüpheli Baki Ü., tedavisi için Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelinin, karısıyla boşama aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı öğrenildi.

Bu arada bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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